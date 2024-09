VIOLÊNCIA

Ataque a tiros deixa quatro mortos e cinco feridos na zona norte do Rio

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, as vítimas são Denis da Silva Ventura, de 24 anos; Thiago de Mello Araújo, de 24 anos; Alisson Henrique da Silva Lucena, de 41; e um dos donos do bar, o Wisqueria DG Mix, Lucas Sousa de Sá, de 28 anos