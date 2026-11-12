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Ataque hacker expõe CPFs de 7,6 milhões de clientes de subsidiária da Caixa; veja quais dados vazaram

Clientes afetados que tiveram números de telefone ou endereços de e-mail expostos estão sendo comunicados

Millena Marques

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 18:22

Caixa Vida e Previdência Crédito: Reprodução

Um ataque cibernético contra a Caixa Vida e Previdência, empresa que tem a Caixa Seguridade entre seus acionistas, comprometeu informações pessoais de clientes e ex-clientes. Entre os dados expostos estão nomes, CPFs, endereços, telefones, e-mails e datas de nascimento.

O incidente foi identificado na sexta-feira (6), mas só veio a público nesta quinta-feira (12), após comunicado divulgado pela Caixa Seguridade ao mercado. A ocorrência atingiu a base cadastral da companhia, que reúne informações de todos os seus 7,6 milhões de clientes ativos.

Segundo a empresa, ainda não foram encontrados indícios de que informações financeiras ou dados utilizados para autenticação tenham sido acessados pelos invasores. Entre os dados que, até o momento, não apresentam sinais de comprometimento estão valores de apólices, saldos de previdência, informações bancárias e senhas.

A investigação inicial identificou um acesso não autorizado aos sistemas da companhia, seguido da cópia de informações pessoais e cadastrais para fora do ambiente tecnológico da empresa.

Após detectar a invasão, a instituição bloqueou os mecanismos utilizados no ataque e implementou medidas adicionais de segurança. Também foi aberta uma investigação técnica, conduzida com o apoio de uma consultoria especializada em perícia forense digital.

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) acompanha as providências adotadas pela empresa, principalmente as relacionadas à transparência e à redução de possíveis prejuízos aos titulares das informações. Em manifestação sobre o caso, o órgão afirmou que, "caso necessário, a Agência acionará a Caixa para prestar esclarecimentos adicionais sobre o incidente reportado".

Os clientes afetados que tiveram números de telefone ou endereços de e-mail expostos estão sendo comunicados. A medida também contempla integrantes de grupos considerados vulneráveis, que recebem orientações para evitar possíveis fraudes decorrentes do vazamento.