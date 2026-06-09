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Atenção ao Meu INSS: aviso que muita gente ignora pode atrasar aposentadoria e outros benefícios

Mensagem no aplicativo pode indicar pendências de documentos ou informações

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de junho de 2026 às 10:42

MeuINSS
MeuINSS Crédito: Shutterstock

Uma notificação aparentemente simples no Meu INSS pode fazer toda a diferença no andamento de um pedido de benefício. Muitos segurados acessam o aplicativo apenas para verificar o status da solicitação, veem um aviso e deixam para conferir depois. O problema é que essa demora pode travar a análise e adiar a concessão do benefício.

Entre as situações mais comuns está o chamado "cumprimento de exigência", procedimento adotado quando o INSS identifica a necessidade de documentos ou informações complementares durante a análise do requerimento.

Ao contrário do que muitos imaginam, a abertura de uma exigência não significa que o pedido foi negado. Na prática, trata-se de uma solicitação para que o segurado apresente documentos, esclareça informações ou corrija dados antes que a avaliação possa continuar.

Saiba os principais motivos para o INSS negar benefício

Falta de comprovação do tempo mínimo de contribuição;  por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Perda da qualidade de segurado; por Marcello Casal/JrAgência Brasil
Erros ou vínculos ausentes no CNIS; por Agência Brasil
Documentação médica insuficiente em casos de incapacidade; por INSS
Não há enquadramento correto nas regras de aposentadoria. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
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Falta de comprovação do tempo mínimo de contribuição;  por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As pendências podem envolver documentos pessoais, trabalhistas ou médicos, arquivos ilegíveis, divergências cadastrais ou a necessidade de comprovar vínculos e informações relacionadas ao benefício solicitado. Casos de aposentadoria, pensão por morte e auxílio por incapacidade estão entre os que frequentemente exigem complementação de dados.

Segundo o INSS, as exigências são detalhadas pelo servidor responsável pela análise e comunicadas ao segurado por meio do aplicativo Meu INSS, além de notificações por e-mail ou mensagem de texto (SMS).

Outro fator que pode gerar atrasos é a existência de dados cadastrais desatualizados. Informações como nome, CPF, endereço, telefone, e-mail e registros de dependentes devem estar corretas e compatíveis com os demais cadastros para evitar problemas durante a análise.

Pedido caiu em exigência? Veja o que fazer

Ao receber uma exigência, o segurado deve acessar o requerimento, verificar exatamente o que foi solicitado e anexar a documentação necessária. É importante conferir se os arquivos estão completos, legíveis e contêm todas as informações exigidas, como assinaturas, datas e números de identificação. Documentos enviados com baixa qualidade podem resultar em novas exigências e ampliar o tempo de espera.

O INSS informa que o prazo para cumprir uma exigência é de 30 dias a partir da ciência da notificação. Esse período pode ser prorrogado, desde que o interessado apresente uma solicitação formal e justificada.

Quem encontrar dificuldades para utilizar o aplicativo pode agendar atendimento por meio da Central 135. Nesse caso, será necessário comparecer à agência do INSS na data marcada com os documentos originais, que serão digitalizados e anexados ao processo.

A recomendação é acompanhar regularmente o andamento dos pedidos pelo Meu INSS. Uma verificação frequente das mensagens e notificações ajuda a evitar perda de prazo e reduz o risco de que o processo fique parado sem que o segurado perceba.

Como cumprir uma exigência pelo Meu INSS

Acesse o Meu INSS pelo site ou aplicativo;

Entre com a conta gov.br utilizando CPF e senha;

Localize a opção "Cumprimento de exigência";

Clique no número do protocolo;

Informe que está atendendo à exigência;

Anexe os documentos solicitados;

Avance pelas etapas e finalize o envio.

Para esclarecer dúvidas, os segurados também podem buscar informações pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, no horário de Brasília.

Tags:

Inss

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