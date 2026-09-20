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Esther Morais
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 09:40
Uma parcela do 13º salário do INSS ainda será paga neste ano para segurados que começaram a receber benefícios depois da antecipação realizada pelo governo no primeiro semestre. O pagamento será feito em parcela única, seguindo o calendário regular de benefícios de novembro, entre 24 de novembro e 7 de dezembro de 2026.
O pagamento é destinado aos segurados que tiveram o benefício concedido a partir de maio e, por isso, não receberam o abono na antecipação feita nos meses de abril e maio. O valor será calculado de acordo com o período em que o benefício esteve ativo durante o ano.
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Quem tem direito ao 13º do INSS?
O abono anual é destinado aos titulares de benefícios previdenciários que têm direito ao 13º, como aposentadoria e pensão por morte. Também podem receber beneficiários de benefícios temporários, conforme as regras específicas de cada caso.
Entre os segurados que podem ter direito ao pagamento estão aqueles que passaram a receber benefícios depois do período de antecipação, incluindo casos de benefício por incapacidade temporária e salário-maternidade. Nesses casos, o valor é calculado proporcionalmente ao período de recebimento.
Quando será feito o pagamento?
O INSS informou que os depósitos referentes ao 13º para quem começou a receber o benefício a partir de maio serão realizados junto ao calendário regular de novembro.
Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos começam em 24 de novembro e seguem até 7 de dezembro, de acordo com o número final do benefício.
Os depósitos serão realizados nas seguintes datas:
Final 1: 24 de novembro
Final 2: 25 de novembro
Final 3: 26 de novembro
Final 4: 27 de novembro
Final 5: 30 de novembro
Final 6: 1º de dezembro
Final 7: 2 de dezembro
Final 8: 3 de dezembro
Final 9: 4 de dezembro
Final 0: 7 de dezembro
Para saber a data correta, o segurado deve considerar o último número do benefício antes do dígito verificador.
Quem recebe acima do salário mínimo também terá o pagamento entre 1º e 7 de dezembro, seguindo a ordem do número final do benefício.
Como calcular o valor do 13º proporcional?
O valor do abono depende do período em que o segurado recebeu o benefício durante o ano.
Nos benefícios temporários ou concedidos depois da antecipação, o INSS calcula o 13º de forma proporcional ao período de recebimento, de acordo com as regras aplicáveis ao benefício.
Assim, quem começou a receber uma aposentadoria, por exemplo, no decorrer de 2026 não terá necessariamente um 13º equivalente ao valor integral de um benefício recebido durante os 12 meses.
Quanto maior o período de recebimento dentro do ano, maior será a parcela proporcional.
BPC fica de fora
Os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) não recebem o 13º salário.
Isso acontece porque o BPC é um benefício assistencial, e não previdenciário. Portanto, mesmo que o pagamento mensal seja realizado pelo INSS, o beneficiário não tem direito ao abono anual.
Como consultar o pagamento?
O segurado pode conferir as informações sobre o benefício pelo Meu INSS, no aplicativo ou no site oficial do governo.
No serviço de extrato de pagamento, é possível verificar os valores e as datas previstas para o depósito. O atendimento também pode ser feito pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.
É importante observar que quem já recebeu o 13º antecipado no primeiro semestre não recebe um novo abono no fim do ano. O pagamento de novembro e dezembro é destinado aos segurados que ficaram de fora da antecipação, especialmente aqueles que passaram a receber o benefício a partir de maio.