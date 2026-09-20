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Atenção, segurados: 13º do INSS começa a cair em novembro; veja quem recebe e quanto

Novos beneficiários que ficaram de fora da antecipação recebem o abono em parcela única

Esther Morais

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 09:40

Aplicativo Meu INSS Crédito: Divulgação/INSS

Uma parcela do 13º salário do INSS ainda será paga neste ano para segurados que começaram a receber benefícios depois da antecipação realizada pelo governo no primeiro semestre. O pagamento será feito em parcela única, seguindo o calendário regular de benefícios de novembro, entre 24 de novembro e 7 de dezembro de 2026.

O pagamento é destinado aos segurados que tiveram o benefício concedido a partir de maio e, por isso, não receberam o abono na antecipação feita nos meses de abril e maio. O valor será calculado de acordo com o período em que o benefício esteve ativo durante o ano.

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Quem tem direito ao 13º do INSS?

O abono anual é destinado aos titulares de benefícios previdenciários que têm direito ao 13º, como aposentadoria e pensão por morte. Também podem receber beneficiários de benefícios temporários, conforme as regras específicas de cada caso.

Entre os segurados que podem ter direito ao pagamento estão aqueles que passaram a receber benefícios depois do período de antecipação, incluindo casos de benefício por incapacidade temporária e salário-maternidade. Nesses casos, o valor é calculado proporcionalmente ao período de recebimento.

Quando será feito o pagamento?

O INSS informou que os depósitos referentes ao 13º para quem começou a receber o benefício a partir de maio serão realizados junto ao calendário regular de novembro.

Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos começam em 24 de novembro e seguem até 7 de dezembro, de acordo com o número final do benefício.

Os depósitos serão realizados nas seguintes datas:

Final 1: 24 de novembro

Final 2: 25 de novembro

Final 3: 26 de novembro

Final 4: 27 de novembro

Final 5: 30 de novembro

Final 6: 1º de dezembro

Final 7: 2 de dezembro

Final 8: 3 de dezembro

Final 9: 4 de dezembro

Final 0: 7 de dezembro

Para saber a data correta, o segurado deve considerar o último número do benefício antes do dígito verificador.

Quem recebe acima do salário mínimo também terá o pagamento entre 1º e 7 de dezembro, seguindo a ordem do número final do benefício.

Como calcular o valor do 13º proporcional?

O valor do abono depende do período em que o segurado recebeu o benefício durante o ano.

Nos benefícios temporários ou concedidos depois da antecipação, o INSS calcula o 13º de forma proporcional ao período de recebimento, de acordo com as regras aplicáveis ao benefício.

Assim, quem começou a receber uma aposentadoria, por exemplo, no decorrer de 2026 não terá necessariamente um 13º equivalente ao valor integral de um benefício recebido durante os 12 meses.

Quanto maior o período de recebimento dentro do ano, maior será a parcela proporcional.

BPC fica de fora

Os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) não recebem o 13º salário.

Isso acontece porque o BPC é um benefício assistencial, e não previdenciário. Portanto, mesmo que o pagamento mensal seja realizado pelo INSS, o beneficiário não tem direito ao abono anual.

Como consultar o pagamento?

O segurado pode conferir as informações sobre o benefício pelo Meu INSS, no aplicativo ou no site oficial do governo.

No serviço de extrato de pagamento, é possível verificar os valores e as datas previstas para o depósito. O atendimento também pode ser feito pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.