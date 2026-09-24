DECISÃO

Atendente trabalha sem folga aos domingos por mais de um ano, processa lanchonete e ganha indenização na Justiça

Terceira Turma do TST entendeu que regra específica da CLT para mulheres deveria prevalecer sobre a legislação geral do comércio

Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:51

Atendente trabalhava em lanchonete todos os domingos Crédito: Reprodução

Uma atendente de lanchonete de São Paulo deverá receber em dobro pelos domingos trabalhados durante o período em que não teve descanso dominical. A decisão foi tomada pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que entendeu que a trabalhadora deveria ter sido incluída em uma escala de revezamento com folga aos domingos a cada duas semanas.

Juliana Pereira dos Santos afirmou no processo que trabalhou para a lanchonete entre 31 de outubro de 2023 e 7 de abril de 2025. Segundo o relato acolhido no processo, sua jornada era de terça-feira a domingo, das 15h às 23h, e a folga semanal ocorria durante a semana. Ela alegou, portanto, ter trabalhado aos domingos por aproximadamente um ano e cinco meses sem usufruir de uma folga dominical no período.

Outro ponto destacado no processo é que, embora tenha começado a trabalhar em outubro de 2023, a funcionária só teve o vínculo formalizado pela empresa em 1º de março de 2024. A empresa não apresentou defesa na ação trabalhista.

Justiça 1 de 4

A primeira decisão sobre o caso não reconheceu o direito ao pagamento em dobro. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) considerou que a concessão de uma folga semanal em outro dia seria suficiente para garantir o descanso previsto na legislação, não havendo, portanto, irregularidade que justificasse a remuneração dobrada dos domingos.

O entendimento foi alterado no TST. Ao analisar o recurso, a Terceira Turma considerou que existe uma regra específica na CLT para as mulheres que trabalham aos domingos. O artigo 386 estabelece que deve haver uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o descanso dominical, enquanto a legislação que trata do trabalho no comércio prevê, de forma geral, uma folga aos domingos a cada três semanas.