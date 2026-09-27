TRAGÉDIA

Atleta de 15 anos morre após ser atingida por balanço durante brincadeira com amigas

Beatriz Baldissera Peixoto integrava equipe de São José e disputou neste ano etapa regional da OLESC

Wendel de Novais

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 13:36

Beatriz Peixoto morreu após acidente com balanço Crédito: Reprodução

Um acidente durante uma brincadeira terminou na morte da atleta de handebol Beatriz Baldissera Peixoto, de 15 anos, em Alfredo Wagner, na Serra de Santa Catarina. A adolescente estava com três amigas quando uma estrutura de madeira de um balanço cedeu e atingiu sua cabeça. O caso aconteceu no sábado (26).

Segundo o relato sobre o acidente, três das meninas estavam sobre o balanço quando Beatriz tentou subir na estrutura. Nesse momento, parte da madeira se soltou e caiu sobre a adolescente. As outras três jovens não ficaram feridas.

Uma das amigas correu para chamar o pai. Ao chegar ao local, ele contou com a ajuda das meninas para retirar as peças de madeira que estavam sobre Beatriz. A adolescente já não apresentava respiração nem pulso. O homem iniciou uma massagem cardíaca e, na sequência, colocou a jovem no carro para levá-la ao Hospital Municipal de Alfredo Wagner.

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Beatriz chegou à unidade de saúde já sem vida, conforme informou a médica responsável pelo atendimento. A ocorrência foi registrada como morte acidental. A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do episódio, enquanto a Polícia Científica também foi acionada.

Moradora de Palhoça, Beatriz fazia parte do Nacional Handebol Feminino e defendia o Time São José em competições de categorias de base. Neste ano, ela participou da etapa regional da OLESC (Olimpíada Estudantil Catarinense), representando o município. A adolescente estudava no Colégio Adventista do Estreito, em Florianópolis.