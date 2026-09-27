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Atleta de 15 anos morre após ser atingida por balanço durante brincadeira com amigas

Beatriz Baldissera Peixoto integrava equipe de São José e disputou neste ano etapa regional da OLESC

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 13:36

Beatriz Peixoto morreu após acidente com balanço
Beatriz Peixoto morreu após acidente com balanço Crédito: Reprodução

Um acidente durante uma brincadeira terminou na morte da atleta de handebol Beatriz Baldissera Peixoto, de 15 anos, em Alfredo Wagner, na Serra de Santa Catarina. A adolescente estava com três amigas quando uma estrutura de madeira de um balanço cedeu e atingiu sua cabeça. O caso aconteceu no sábado (26).

Segundo o relato sobre o acidente, três das meninas estavam sobre o balanço quando Beatriz tentou subir na estrutura. Nesse momento, parte da madeira se soltou e caiu sobre a adolescente. As outras três jovens não ficaram feridas.

Uma das amigas correu para chamar o pai. Ao chegar ao local, ele contou com a ajuda das meninas para retirar as peças de madeira que estavam sobre Beatriz. A adolescente já não apresentava respiração nem pulso. O homem iniciou uma massagem cardíaca e, na sequência, colocou a jovem no carro para levá-la ao Hospital Municipal de Alfredo Wagner.

Beatriz Peixoto morreu após acidente com balanço

Beatriz Peixoto morreu após acidente com balanço por Reprodução
Beatriz Peixoto morreu após acidente com balanço por Reprodução
Beatriz Peixoto morreu após acidente com balanço por Reprodução
Beatriz Peixoto morreu após acidente com balanço por Reprodução
Beatriz Peixoto morreu após acidente com balanço por Reprodução
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Beatriz Peixoto morreu após acidente com balanço por Reprodução

Beatriz chegou à unidade de saúde já sem vida, conforme informou a médica responsável pelo atendimento. A ocorrência foi registrada como morte acidental. A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do episódio, enquanto a Polícia Científica também foi acionada.

Moradora de Palhoça, Beatriz fazia parte do Nacional Handebol Feminino e defendia o Time São José em competições de categorias de base. Neste ano, ela participou da etapa regional da OLESC (Olimpíada Estudantil Catarinense), representando o município. A adolescente estudava no Colégio Adventista do Estreito, em Florianópolis.

Após a morte, a Prefeitura de São José lamentou a perda e destacou a trajetória da atleta no esporte. “Bia representou São José com talento, dedicação, alegria e carinho, deixando sua marca no handebol josefense e em todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e do Time São José, está profundamente triste e consternada com a perda”, disse em nota.

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Tags:

Beatriz Peixoto Atleta de 15 Anos Acidente com Balanço Handebol

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