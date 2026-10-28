Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atleta de 38 anos morre após exame de colonoscopia em clínica particular

Estabelecimento foi interditado após relatos de mal-estar e vômitos dela e de outros pacientes

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:20

Daiane dos Santos tinha 38 anos
Daiane dos Santos tinha 38 anos Crédito: Reprodução

A atleta de futsal Daiane dos Santos, de 38 anos, morreu após passar mal depois de um exame em uma clínica particular de Ibirama, no interior de Santa Catarina. A causa da morte está sob investigação. Outros pacientes que realizaram procedimentos no estabelecimento também apresentaram sintomas semelhantes.

Segundo familiares relataram à NSC TV, Daiane teve mal-estar, náuseas, vômitos e dor de cabeça intensa. Ela procurou atendimento médico duas vezes e ficou internada por três dias após o agravamento do quadro.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que a atleta morreu "após uma parada cardiorrespiratória". A família afirmou que o laudo apontou um aneurisma como causa da morte, além de registrar uma infecção bacteriana.

Atleta morreu depois de fazer colonoscopia

Daiane dos Santos morreu após exame por Reprodução
Daiane tinha 38 anos por Reprodução
Clínica foi interditada por Reprodução
Clínica foi interditada por Reprodução
1 de 4
Daiane dos Santos morreu após exame por Reprodução

O caso é apurado em meio a um alerta envolvendo pacientes da WS Centro Clínica & Diagnósticos. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o Hospital Doutor Waldomiro Colautti atendeu 13 pessoas desde a semana passada após procedimentos de endoscopia ou colonoscopia no estabelecimento.

A maioria não precisou de internação. Dois pacientes, porém, permanecem hospitalizados, um deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Sintomas em comum motivaram alerta

Segundo a NSC TV, equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros perceberam uma semelhança entre ocorrências atendidas separadamente: os pacientes apresentavam queixas parecidas e haviam feito exames na mesma clínica. A partir dessa identificação, os profissionais acionaram a Vigilância Sanitária.

O estabelecimento foi interditado cautelarmente na sexta-feira (23), após uma vistoria preliminar da Vigilância Sanitária de Ibirama. O órgão também solicitou apoio técnico à Gerência Regional de Saúde para auxiliar na investigação.

A Secretaria de Estado da Saúde aguarda os resultados dos exames dos pacientes e das amostras encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina. Uma nova inspeção, com participação das vigilâncias sanitárias municipal e estadual, está prevista para esta semana.

Em nota, a clínica lamentou o ocorrido e afirmou que realiza procedimentos há três anos, sem ter enfrentado situação semelhante. A empresa informou ainda que está colaborando com as autoridades para esclarecer os fatos.

A Secretaria de Saúde de Ibirama orienta que pessoas que fizeram endoscopia ou colonoscopia no estabelecimento e apresentem sintomas procurem atendimento médico, mesmo que os sinais sejam leves.

Mais recentes

Imagem - Homem ameaça ex-companheira após separação, é processado e acaba condenado a pagar indenização para vítima

Homem ameaça ex-companheira após separação, é processado e acaba condenado a pagar indenização para vítima
Imagem - Flávio Bolsonaro chega a Miami com esposa e filhas em jatinho particular

Flávio Bolsonaro chega a Miami com esposa e filhas em jatinho particular
Imagem - Flávio Bolsonaro entrou na Argentina com passaporte italiano e sem passar por controle da PF, diz jornal

Flávio Bolsonaro entrou na Argentina com passaporte italiano e sem passar por controle da PF, diz jornal