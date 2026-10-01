TRABALHO

Atraso de pagamento de salário vai gerar indenização de até 20% da remuneração; entenda

Indenização será acrescida de 1% por dia útil de atraso

Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 08:07

Dinheiro Crédito: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

O empregador que atrasar o pagamento do salário sem justificativa poderá ser obrigado a indenizar o funcionário, além de pagar juros e correção monetária. É o que prevê o Projeto de Lei 3151/26, que institui a Lei Trabalho Digno e Protegido.

Pela proposta, a indenização será de 2% do valor líquido da remuneração mensal, acrescida de 1% por dia útil de atraso, com limite de 20%. O projeto também estabelece regras para prevenir o atraso no pagamento de salários, combater o assédio moral e a violência no ambiente de trabalho e proibir retaliações contra trabalhadores que denunciem irregularidades.

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A proposta altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Lei 14.457/22, que criou o Programa Emprega + Mulheres. Apresentado pelo deputado Marcos Tavares (PDT-RJ), o texto está em análise na Câmara dos Deputados.

O atraso será considerado recorrente, ou seja, haverá mora salarial reiterada, caso ocorra por três meses, consecutivos ou não, no período de 12 meses. Essa conduta será considerada falta grave do empregador, e o empregado poderá pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho e comunicar o fato aos órgãos de fiscalização.

Segundo o autor da proposta, a medida busca adaptar a legislação às transformações do mercado. O atraso salarial, em sua avaliação, ainda necessita de uma resposta legislativa mais objetiva.

“Em cenário de grande diversidade de vínculos, terceirização, prestação de serviços, cadeias produtivas complexas e ambientes laborais digitalizados, a proteção do trabalhador precisa ser moderna, preventiva e compatível com diferentes portes empresariais”, afirma.

O parlamentar ressalta também o impacto positivo do fortalecimento das garantias trabalhistas para o ambiente econômico. “A defesa do trabalho digno não é obstáculo ao desenvolvimento econômico. Ao contrário, constitui condição para produtividade sustentável, segurança jurídica, estabilidade social e respeito à Constituição.”