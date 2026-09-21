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Augusto Cury pede orações após helicóptero com Rick e Bruno Avelar desaparecer: 'A vida é breve'

Candidato afirmou ser amigo próximo do empresário, que também é seu conselheiro de campanha

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 23:30

Augusto Cury e seu conselheiro Bruno Avelar Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Em seu perfil nas redes sociais, o candidato à Presidência da República Augusto Cury (Avante) demonstrou preocupação com o desaparecimento do helicóptero que transportava o cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, e o empresário Bruno Avelar, amigo de Cury. A aeronave desapareceu na tarde desta segunda-feira (21), quando seguia de Porto Belo com destino previsto para São Joaquim, em Santa Catarina.

O candidato afirmou ser amigo próximo do empresário, que também é seu conselheiro de campanha, e disse estar preocupado com o paradeiro da aeronave, onde Bruno estava, desde as 12h. O candidato participou do debate presencial no canal Flow, no Youtube.

Bruno Avelar 1 de 10

“[Estou] Torcendo por você, Bruno, para que nada tenha acontecido. Você sabe o tanto de respeito que eu tenho por você e todo o seu time de influenciadores, por todo o projeto que você desenvolve para estimular as pessoas a serem empreendedoras. Um forte abraço de Augusto Cury. E vocês também orem, rezem, porque a vida é assombrosamente breve para ser vivida”, disse o médico.

Rick Sollo 1 de 4

Helicóptero desaparecido

Rick e o empresário Bruno Avelar embarcaram em um helicóptero acompanhados de mais dois tripulantes às 10h30, no litoral catarinense. Segundo informações do portal G1, a aeronave decolou de Porto Belo com destino a São Joaquim.

Até o momento, não há confirmação de queda nem de pouso forçado, e a localização exata do helicóptero permanece desconhecida.

A região de Urubici registrou fortes chuvas e instabilidade no período. As condições meteorológicas adversas são apontadas como fatores que podem ter dificultado a comunicação e o voo, embora as causas oficiais do desaparecimento ainda estejam sob investigação.