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Augusto Cury pede orações após helicóptero com Rick e Bruno Avelar desaparecer: 'A vida é breve'

Candidato afirmou ser amigo próximo do empresário, que também é seu conselheiro de campanha

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 23:30

Augusto Cury e seu conselheiro Bruno Avelar
Augusto Cury e seu conselheiro Bruno Avelar Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Em seu perfil nas redes sociais, o candidato à Presidência da República Augusto Cury (Avante) demonstrou preocupação com o desaparecimento do helicóptero que transportava o cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, e o empresário Bruno Avelar, amigo de Cury. A aeronave desapareceu na tarde desta segunda-feira (21), quando seguia de Porto Belo com destino previsto para São Joaquim, em Santa Catarina.

O candidato afirmou ser amigo próximo do empresário, que também é seu conselheiro de campanha, e disse estar preocupado com o paradeiro da aeronave, onde Bruno estava, desde as 12h. O candidato participou do debate presencial no canal Flow, no Youtube.

Bruno Avelar

Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
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Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais

“[Estou] Torcendo por você, Bruno, para que nada tenha acontecido. Você sabe o tanto de respeito que eu tenho por você e todo o seu time de influenciadores, por todo o projeto que você desenvolve para estimular as pessoas a serem empreendedoras. Um forte abraço de Augusto Cury. E vocês também orem, rezem, porque a vida é assombrosamente breve para ser vivida”, disse o médico.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

Helicóptero desaparecido

Rick e o empresário Bruno Avelar embarcaram em um helicóptero acompanhados de mais dois tripulantes às 10h30, no litoral catarinense. Segundo informações do portal G1, a aeronave decolou de Porto Belo com destino a São Joaquim.

Até o momento, não há confirmação de queda nem de pouso forçado, e a localização exata do helicóptero permanece desconhecida.

A região de Urubici registrou fortes chuvas e instabilidade no período. As condições meteorológicas adversas são apontadas como fatores que podem ter dificultado a comunicação e o voo, embora as causas oficiais do desaparecimento ainda estejam sob investigação.

Até o fechamento desta reportagem, as autoridades continuam as buscas na tentativa de localizar o paradeiro de Rick, de Bruno Avelar e dos demais tripulantes.

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