CRISE AMBIENTAL

Aulas são suspensas em Manaus por conta da falta da qualidade do ar em meio a queimadas

Prefeitura havia anunciado a retomada para esta quarta-feira, mas manteve a suspensão para proteger estudantes e profissionais

Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10:36

Qualidade do ar está ruim Crédito: Imagem gerada por IA

A rede municipal de Manaus teve as aulas suspensas nesta quarta-feira (14) por causa da poluição do ar. A decisão ocorreu após a Secretaria Municipal de Educação (Semed) anunciar, na terça-feira (13), que as atividades seriam retomadas no dia seguinte.

A persistência dos índices críticos levou à suspensão, seguindo orientações dos órgãos competentes, para preservar a saúde de alunos e profissionais da educação. O Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), registrou qualidade do ar entre muito ruim e péssima em diferentes áreas da capital.

Às 8h, a concentração de partículas finas, conhecidas como PM2,5, alcançou 179,8 microgramas por metro cúbico (µg/m³) na Compensa, na Zona Oeste. No Parque Dez, o indicador chegou a 141,6 µg/m³, enquanto Petrópolis registrou 133,1 µg/m³. Os três resultados superam o limite de 125 µg/m³, acima do qual o Selva classifica a qualidade do ar como péssima.

A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil informou que a média na cidade naquela manhã era de 123,9 µg/m³, considerada muito ruim. Para o Selva, concentrações de até 25 µg/m³ são classificadas como boas.