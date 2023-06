Autor de ataque em escola no Paraná é encontrado morto na prisão

O assassino, de 21 anos, que matou dois estudantes no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná, foi encontrado morto. Ele estava preso na Casa de Custódia de Londrina.



Ele foi encontrado morto na noite de terça-feira (20), segundo a Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp). O ataque na escola aconteceu na manhã de segunda-feira (19).