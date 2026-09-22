DECISÃO

Auxiliar com transtorno bipolar é demitida um dia após voltar de licença médica e Justiça reconhece discriminação

TST manteve decisão que considerou discriminatória a demissão ocorrida um dia após o retorno da trabalhadora ao emprego e determinou indenização por danos morais

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:13

Auxiliar com transtorno bipolar é demitida um dia após voltar de licença médica e Justiça reconhece discriminação Crédito: Imagem gerada pela IA

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve o reconhecimento de que uma auxiliar administrativa diagnosticada com transtorno afetivo bipolar foi demitida de forma discriminatória pela Concessionária Rota das Bandeiras S.A. A decisão segue o entendimento consolidado pelo tribunal no Tema 254, segundo o qual a dispensa pode ser presumida discriminatória quando envolve trabalhador com doença grave que possa gerar estigma ou preconceito.

Na ação trabalhista, a auxiliar afirmou que foi dispensada logo depois de retornar de um afastamento por motivo de saúde, embora a empresa tivesse conhecimento de seu tratamento médico. O afastamento ocorreu após ela ser considerada incapacitada para o trabalho em razão do transtorno afetivo bipolar, conforme atestado médico apresentado no processo.

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP) reconheceu o caráter discriminatório da dispensa. Segundo o TRT, a empresa tinha conhecimento da doença, a trabalhadora havia sido afastada pelo INSS e acabou demitida um dia depois de retornar ao trabalho, sem que a empregadora apresentasse uma justificativa para a decisão. Com isso, o tribunal determinou o pagamento em dobro do período entre a dispensa e a decisão, além de R$ 10 mil por danos morais. A empresa recorreu ao TST para tentar modificar a decisão.

TST aplica entendimento sobre doenças graves

Ao analisar o recurso, o relator, ministro Mauricio Godinho Delgado, destacou o entendimento consolidado pelo TST de que a dispensa de trabalhadores com doenças graves que possam provocar estigma ou preconceito é presumidamente discriminatória quando não existe uma justificativa legítima para a demissão.

O entendimento está previsto no Tema 254 do TST e deve ser observado pela Justiça do Trabalho. Segundo o ministro, a proteção não se restringe a uma relação específica de doenças: a discriminação também pode ser reconhecida quando as circunstâncias do caso demonstram que a condição de saúde foi o motivo da dispensa.