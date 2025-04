EM COMA

Auxiliar de enfermagem do Hospital das Clínicas é preso suspeito de estupro

Vítima está internada na UTI da unidade

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de abril de 2025 às 20:29

Hospital das Clínicas - São Paulo Crédito: Marcos Santos/USP Imagens

Um funcionário do Hospital das Clínicas, da Zona Oeste de São Paulo, foi preso suspeito de estuprar um paciente da unidade de saúde. A prisão do auxiliar de enfermagem foi efetuada durante a madrugada do último domingo (27). Ele foi desligado da unidade (confira nota de posicionamento ao final da matéria).>

Segundo informações do G1 São Paulo, o boletim de ocorrência aponta que o auxiliar de enfermagem teria cometido o estupro contra um paciente em estado de coma, no setor de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele teria sido flagrado enquanto fazia sexo oral na vítima. >

Em nota ao CORREIO, o Hospital das Clínicas de São Paulo informou que o funcionário foi demitido, por justa causa, após ter sido preso em flagrante. "O hospital continuará colaborando com as investigações, além de oferecer suporte aos familiares do paciente", comunicou. O caso é investigado pelo 14º Distrito Policial de Pinheiros.>

Veja na íntegra a nota de posicionamento do hospital:>

"O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) informa que acionou, neste domingo, a Polícia Civil de São Paulo, após identificar um caso de violência cometido por um de seus colaboradores.>

O funcionário foi preso logo após a denúncia e desligado imediatamente, por justa causa, dos quadros da instituição.>