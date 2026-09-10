Avião cai em fazenda e deixa três mortos

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Metrópoles
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 17:37
A queda de um avião de pequeno porte resultou na morte de três pessoas nesta quinta-feira (10). A aeronave caiu em uma fazenda localizada a 20 quilômetros do município de Água Boa, no Mato Grosso. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a aeronave em chamas enquanto as equipes de socorro atuam no local. Até a mais recente atualização desta reportagem, o nome das vítimas não havia sido divulgado.