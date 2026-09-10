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Avião cai em fazenda e deixa três mortos

Acidente aéreo ocorreu na manhã desta quinta-feira (10); identidade das vítimas ainda não foi revelada

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 17:37

Avião cai em Mato Grosso e deixa três mortos
Avião cai em Mato Grosso e deixa três mortos Crédito: Divulgação/CBMT

A queda de um avião de pequeno porte resultou na morte de três pessoas nesta quinta-feira (10). A aeronave caiu em uma fazenda localizada a 20 quilômetros do município de Água Boa, no Mato Grosso. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a aeronave em chamas enquanto as equipes de socorro atuam no local. Até a mais recente atualização desta reportagem, o nome das vítimas não havia sido divulgado.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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