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Avião com Flávio Bolsonaro pousa no Equador e segue viagem para os EUA

Chegada a Miami está prevista para esta quarta-feira (28)

Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 06:47

Avião com Flávio Bolsonaro pousa no Equador e segue viagem para os EUA Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

O avião que transporta o senador Flávio Bolsonaro (PL) e outros integrantes da família Bolsonaro pousou em Guayaquil, no Equador, às 5h46 desta quarta-feira (28), no horário de Brasília. O grupo deve seguir viagem para Miami, nos Estados Unidos, com chegada prevista para a manhã desta quarta-feira, segundo informações do g1 Mundo.

De acordo com o site de monitoramento aéreo FlightAware, a aeronave de matrícula LV-JQW partiu da Argentina e pousou no Equador sem cruzar o espaço aéreo brasileiro.

A família Bolsonaro, que inclui Flávio Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro, deixou a Argentina na noite de terça-feira (27), após cruzar a fronteira pela Ponte Internacional Tancredo Neves, na região de Foz do Iguaçu.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

Segundo a Direção Nacional de Migrações da Argentina, a travessia ocorreu por volta das 22h50, com documentação válida e sem impedimentos legais para o ingresso no Brasil. Às 23h, a comitiva embarcou em um voo privado com destino ao Equador.

A viagem ocorre após a Polícia Federal (PF) apontar risco de fuga em um pedido encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para apreender o passaporte do senador e proibir sua saída do país.