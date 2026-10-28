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Avião com Flávio Bolsonaro pousa no Equador e segue viagem para os EUA

Chegada a Miami está prevista para esta quarta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 06:47

Flávio Bolsonaro diz que discussão do fim da 6x1 é oportunista e defende remuneração por hora de trabalho
Avião com Flávio Bolsonaro pousa no Equador e segue viagem para os EUA Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

O avião que transporta o senador Flávio Bolsonaro (PL) e outros integrantes da família Bolsonaro pousou em Guayaquil, no Equador, às 5h46 desta quarta-feira (28), no horário de Brasília. O grupo deve seguir viagem para Miami, nos Estados Unidos, com chegada prevista para a manhã desta quarta-feira, segundo informações do g1 Mundo.

De acordo com o site de monitoramento aéreo FlightAware, a aeronave de matrícula LV-JQW partiu da Argentina e pousou no Equador sem cruzar o espaço aéreo brasileiro.

A família Bolsonaro, que inclui Flávio Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro, deixou a Argentina na noite de terça-feira (27), após cruzar a fronteira pela Ponte Internacional Tancredo Neves, na região de Foz do Iguaçu.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

Segundo a Direção Nacional de Migrações da Argentina, a travessia ocorreu por volta das 22h50, com documentação válida e sem impedimentos legais para o ingresso no Brasil. Às 23h, a comitiva embarcou em um voo privado com destino ao Equador.

A viagem ocorre após a Polícia Federal (PF) apontar risco de fuga em um pedido encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para apreender o passaporte do senador e proibir sua saída do país.

Flávio Bolsonaro não entregou o documento, conforme determinação. O prazo para a apresentação do passaporte terminou às 11h de terça-feira (27).

Tags:

Flávio Bolsonaro

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