POLÍTICA

Avião com governador do Pará faz pouso de emergência em Tucuruí

A aeronave levava também um dos filhos do governador

Um avião que transportava o governador do Pará, Helder Barbalho, precisou fazer um pouso de emergência em Tucuruí (PA) na manhã deste sábado (31). A aeronave decolou de Cametá (PA) e levava também um dos filhos do governador, Helder Filho. O destino do voo era a própria cidade de Tucuruí.