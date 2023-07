Avião da Gol faz pouso de emergência após motor deixar de funcionar enquanto sobrevoava a Bahia

Um avião da Gol que fazia a rota entre Rio de Janeiro (Galeão) até João Pessoa teve que fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória na manhã desta segunda-feira (31) após um dos motores parar de funcionar. Segundo o g1, a Gol confirmou a informação.



A informação foi confirmada pela empresa Gol. O problema aconteceu enquanto a aeronave estava próxima da cidade de Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia.



O voo G3 1715, com saída às 8h05 do Rio de Janeiro, era operado por um Boeing 737-800. A Gol afirmou que o pouso foi realizado com segurança.