Avião da Gol se prepara para decolar, volta ao pátio por ordem da PF e três homens são presos em flagrante

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Carol Neves
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 10:02
Três homens foram presos em flagrante nesta sexta-feira (30) após uma ação policial interromper a saída de um avião da Gol com destino a Brasília. A aeronave já taxiava para decolar do Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, quando precisou voltar ao pátio, no início da tarde. As informações são do portal G1.
A ocorrência envolve a apresentação de um boletim de ocorrência falso durante o embarque. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), dois dos presos apresentaram documentos falsos. O terceiro é suspeito de ter providenciado a falsificação.
Seis pessoas foram ouvidas pela polícia. Três delas acabaram liberadas porque não foram encontrados elementos que apontassem participação nos crimes.
Logo antes da decolagem, o piloto comunicou à torre de controle que retornaria ao pátio para atender a uma solicitação da Polícia Federal.
A Aena, concessionária que administra Congonhas, informou que a ação não afetou as operações do aeroporto e orientou que os detalhes fossem solicitados à PF, responsável pela ocorrência. A Gol disse que não comentaria o episódio e que está à disposição para colaborar com as autoridades.