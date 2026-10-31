CRIME

Avião da Gol se prepara para decolar, volta ao pátio por ordem da PF e três homens são presos em flagrante

Suspeitos são investigados por apresentação de boletim de ocorrência falso no embarque

Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 10:02

Aeroporto de Congonhas Crédito: Divulgação/Infraero

Três homens foram presos em flagrante nesta sexta-feira (30) após uma ação policial interromper a saída de um avião da Gol com destino a Brasília. A aeronave já taxiava para decolar do Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, quando precisou voltar ao pátio, no início da tarde. As informações são do portal G1.

A ocorrência envolve a apresentação de um boletim de ocorrência falso durante o embarque. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), dois dos presos apresentaram documentos falsos. O terceiro é suspeito de ter providenciado a falsificação.

Seis pessoas foram ouvidas pela polícia. Três delas acabaram liberadas porque não foram encontrados elementos que apontassem participação nos crimes.

Logo antes da decolagem, o piloto comunicou à torre de controle que retornaria ao pátio para atender a uma solicitação da Polícia Federal.