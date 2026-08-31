Avião da Latam com 151 pessoas a bordo sai da pista durante pouso e atola na lama

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Estadão
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 13:52
Um avião com 151 pessoas saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Regional de Cascavel, no Oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (31). Ninguém ficou ferido. Por conta do incidente, a aeronave atolou na lama.
De acordo com a Latam, a companhia precisou cancelar o voo LA3859 (Cascavel-Guarulhos) e está acomodando os clientes deste voo em outras operações a partir de Foz do Iguaçu (PR).
Avião da Latam sai da pista durante pouso e atola na lama
A companhia também colabora com as autoridades na apuração do ocorrido e avalia as condições para a remoção da aeronave.
"Por fim, a LATAM reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos", diz a empresa.