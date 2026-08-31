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Avião da Latam com 151 pessoas a bordo sai da pista durante pouso e atola na lama

Incidente ocorreu no Aeroporto Regional de Cascavel, na manhã desta segunda-feira (31)

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 13:52

Avião da Latam sai da pista durante pouso e atola na lama
Avião da Latam sai da pista durante pouso e atola na lama Crédito: Reprodução/X

Um avião com 151 pessoas saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Regional de Cascavel, no Oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (31). Ninguém ficou ferido. Por conta do incidente, a aeronave atolou na lama.

De acordo com a Latam, a companhia precisou cancelar o voo LA3859 (Cascavel-Guarulhos) e está acomodando os clientes deste voo em outras operações a partir de Foz do Iguaçu (PR).

Avião da Latam sai da pista durante pouso e atola na lama

Um avião da Latam com 151 pessoas saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Regional de Cascavel, no Oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (31). Ninguém ficou ferido por Reprodução/X
A aeronave atolou na lama após sair da pista durante o pouso no Aeroporto Regional de Cascavel, nesta segunda-feira (31). Os 151 ocupantes não ficaram feridos por Reprodução/X
O incidente ocorreu durante o pouso de um avião da Latam no Aeroporto Regional de Cascavel, no Oeste do Paraná. A aeronave saiu da pista e ficou atolada na lama por Reprodução/X
Após o incidente em Cascavel, a Latam cancelou o voo LA3859, que faria a rota Cascavel-Guarulhos. Os passageiros estão sendo acomodados em outras operações a partir de Foz do Iguaçu por Reprodução/X
A Latam informou que colabora com as autoridades na apuração das causas do incidente ocorrido durante o pouso em Cascavel e avalia as condições para remover a aeronave por Reprodução/X
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Um avião da Latam com 151 pessoas saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Regional de Cascavel, no Oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (31). Ninguém ficou ferido por Reprodução/X

A companhia também colabora com as autoridades na apuração do ocorrido e avalia as condições para a remoção da aeronave.

"Por fim, a LATAM reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos", diz a empresa.

Tags:

Avião Acidente Parana Avião Atolado

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