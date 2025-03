SOROCABA

Avião de Lula arremete ao tentar pousar em aeroporto no interior de São Paulo

Manobra precisou ser feita devido aos fortes ventos na região

O avião que levava o presidente Lula (PT) e os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Luiz Marinho (Trabalho) arremeteu durante uma tentativa de pouso na tarde desta terça-feira (18), no aeroporto Bertram Luiz Leupolz, em Sorocaba, cidade do interior de São Paulo.>

Segundo o UOL Notícias, a manobra precisou ser feita devido aos fortes ventos na região que "estavam acima dos limites previstos". A Defesa Civil informou que Sorocaba registrou rajadas de vento de até 54 km/h na tarde desta terça. Na hora do pouso do avião de Lula, não chovia, mas o tempo estava bastante nublado, com nuvens carregadas.>