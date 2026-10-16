INTERIOR DE SP

Avião de pequeno porte cai e deixa piloto e copiloto mortos

Aeronave perdeu altitude momentos após a decolagem; vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 20:10

Avião de pequeno porte cai e deixa piloto e copiloto mortos Crédito: Reprodução

A queda de um avião de pequeno porte deixou duas pessoas mortas na cidade de Orlândia, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (16), em uma área rural do município.

Segundo informações do g1, as vítimas foram identificadas como Victor Simões da Silva, de Manaus (AM), e José Ricardo Santana, de São Paulo (SP). Eles eram o piloto e o copiloto da aeronave.

As vítimas chegaram a ser socorridas e encaminhadas ao Hospital Santo Antônio, mas não resistiram à gravidade dos ferimentos.

O avião caiu após perder altitude enquanto realizava uma curva no ar, momentos depois da decolagem.