Avião de pequeno porte cai e deixa piloto e copiloto mortos

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Elaine Sanoli
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 20:10
A queda de um avião de pequeno porte deixou duas pessoas mortas na cidade de Orlândia, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (16), em uma área rural do município.
Segundo informações do g1, as vítimas foram identificadas como Victor Simões da Silva, de Manaus (AM), e José Ricardo Santana, de São Paulo (SP). Eles eram o piloto e o copiloto da aeronave.
As vítimas chegaram a ser socorridas e encaminhadas ao Hospital Santo Antônio, mas não resistiram à gravidade dos ferimentos.
O avião caiu após perder altitude enquanto realizava uma curva no ar, momentos depois da decolagem.
De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a documentação da aeronave estava regular. As causas do acidente ainda serão investigadas.