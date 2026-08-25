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Avião de pequeno porte pega fogo e cai; piloto foi socorrido com vida

Piloto, de 29 anos, era o único ocupante

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 11:17

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a aeronave teria pegado fogo antes de cair em uma área de mata
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a aeronave teria pegado fogo antes de cair em uma área de mata Crédito: Reprodução/X

Um avião de pequeno porte caiu no distrito de Serra Azul, em Mateus Leme (MG), na manhã desta terça-feira (25). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o piloto, de 29 anos, era o único ocupante. Ele foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a aeronave teria pegado fogo antes de cair em uma área de mata.

Avião de pequeno porte pega fogo e cai em Minas Gerais

Aeronave está caindo de forma controlada com o sistema de paraquedas acionado por Reprodução/X
É possível ver a fumaça saindo do avião em queda por Reprodução/X
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a aeronave teria pegado fogo por Reprodução/X
Os bombeiros de Mateus Leme (MG) foram acionados às 7h53 por Reprodução/X
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Aeronave está caindo de forma controlada com o sistema de paraquedas acionado por Reprodução/X

Os bombeiros foram acionados às 7h53. Três viaturas foram mobilizadas para a ocorrência. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do piloto.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a aeronave está caindo de forma controlada com o sistema de paraquedas acionado. É possível ver a fumaça saindo do avião em queda.

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Avião Queda

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