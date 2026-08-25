Avião de pequeno porte pega fogo e cai; piloto foi socorrido com vida

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Estadão
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 11:17
Um avião de pequeno porte caiu no distrito de Serra Azul, em Mateus Leme (MG), na manhã desta terça-feira (25). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o piloto, de 29 anos, era o único ocupante. Ele foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a aeronave teria pegado fogo antes de cair em uma área de mata.
Avião de pequeno porte pega fogo e cai em Minas Gerais
Os bombeiros foram acionados às 7h53. Três viaturas foram mobilizadas para a ocorrência. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do piloto.
Nas imagens, é possível ver o momento em que a aeronave está caindo de forma controlada com o sistema de paraquedas acionado. É possível ver a fumaça saindo do avião em queda.