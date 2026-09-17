BOA VISTA

Aviões usados em garimpo ilegal são apreendidas em oficina clandestina no quinta de casa

Fiscalização encontrou duas aeronaves, asas, peças e ferramentas em imóvel de Boa Vista sem autorização da Anac

Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 09:46

Aeronave foi achada em oficina clandestina Crédito: Reprodução

Uma oficina clandestina suspeita de fazer a manutenção de aeronaves usadas na logística do garimpo ilegal foi descoberta no bairro Senador Hélio Campos, em Boa Vista. Duas aeronaves desmontadas foram apreendidas durante a operação, realizada na tarde de terça-feira (15).

A ação reuniu agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Força Nacional e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

As equipes chegaram ao imóvel após um levantamento indicar que o endereço abrigava uma estrutura irregular para reparos aeronáuticos. Além dos dois aviões, foram encontradas diversas asas, incluindo uma que passava por restauração, peças, componentes e ferramentas utilizadas nos serviços.

Durante a inspeção, a Anac verificou que o estabelecimento não tinha autorização nem homologação para funcionar como oficina de manutenção de aeronaves. Os aviões possuíam prefixos identificáveis, o que permitirá o avanço das apurações e a adoção das medidas administrativas cabíveis.

Um morador encontrado no imóvel afirmou ser o locatário da propriedade. Segundo ele, a área externa havia sido sublocada a outras pessoas, e não havia conhecimento sobre a suposta atividade ilícita desenvolvida no local.