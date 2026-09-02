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Avô de 66 anos espanca neta após vítima recusar investida sexual, é denunciado e acaba preso

Jovem sofreu ferimentos no rosto e couro cabeludo, sangramento no nariz e inchaço nos olhos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 15:28

Casa da vítima ficou com marcas de sangue
Casa da vítima ficou com marcas de sangue Crédito: Reprodução

Uma jovem de 18 anos precisou ser hospitalizada com ferimentos no rosto e na cabeça após ser agredida pelo próprio avô, de 66 anos, em Caxingó, no Piauí. O homem foi preso em flagrante na segunda-feira (31) e é investigado pela Polícia Civil por tentativa de feminicídio. A suspeita é de que as agressões tenham ocorrido depois que a vítima recusou uma investida sexual do avô, segundo o g1.

O estado de saúde da jovem exigiu atendimento médico em duas unidades. Inicialmente, ela foi levada para uma UBS de Caxingó, onde foram constatados sangramento no nariz, lesões no rosto e no couro cabeludo e intenso inchaço nos olhos. Por causa da gravidade do quadro, ela acabou transferida para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), em Parnaíba.

A investigação teve dificuldade para ouvir a jovem logo após o episódio. Conforme a Polícia Civil, ela estava internada e apresentava problemas de memória. Depois, conseguiu entrar em contato por telefone com os investigadores e apontou o avô como responsável pelo ataque. No relato, a vítima afirmou que havia sido agredida depois de rejeitar uma abordagem de cunho sexual feita pelo familiar.

Veja onde denunciar casos de violência contra a mulher

Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM
Deam por Divulgação
Disque Denúncia da SSP atuará 24h durante o Carnaval 2024 por Poliana Lima
Núcleo Especializado de Defesa das Mulheres (NUDEM) por Dedeco Macêdo/ DPE-BA
Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) por Divulgação/Polícia Civil da Bahia
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Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM

O suspeito, entretanto, apresenta uma versão diferente. Em depoimento, ele reconheceu que esteve na residência da neta durante a madrugada, mas negou ter cometido qualquer agressão ou tentativa de violência sexual. Segundo o homem, ele passava pela região e resolveu fazer uma parada na casa antes de seguir para sua residência.

De acordo com o depoimento, a própria jovem teria aberto a porta porque estava acordada. O avô disse que os dois ficaram aproximadamente 40 minutos conversando na cozinha e que depois ele foi embora. Ele também negou ter entrado no quarto da neta e afirmou que acredita ter sido acusado porque, conforme sua versão, foi a única pessoa que esteve na residência naquela madrugada.

A Polícia Civil apura, além da tentativa de feminicídio, se o homem também deve responder por tentativa de estupro e lesão corporal grave. A corporação solicitou à Justiça que a prisão em flagrante seja transformada em preventiva, alegando a gravidade do caso e a necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

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Tags:

Violência Contra A Mulher Preso Espancamento

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