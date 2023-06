Avô de jovem morto em ataque a colégio pede abraço a repórter

Avô do estudante Luan Augusto, de 16 anos, Miro da Silva pediu um abraço a uma repórter da RPC, afiliada da Globo no Paraná, durante uma entrevista ao vivo nesta quarta-feira (21). A jornalista Kathulin Tanan, emocionada, atendeu ao pedido.



Luan foi um dos dois estudantes mortos durante um ataque ao Colégio Professora Helena Kolody. A outra morta é Karoline Verri Alves, de 17 anos, que era namorada de Luan. O caso aconteceu na segunda-feira (19), em Cambé, no norte do Paraná.