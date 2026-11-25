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Perla Ribeiro
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 05:10
Presente em saladas, refogados, assados e diversos outros preparos, o azeite extravirgem ainda desperta dúvidas na cozinha. Será que pode ser aquecido? A tonalidade mais esverdeada indica um produto melhor? E o sabor amargo ou picante significa que o azeite é de boa qualidade?
Para esclarecer essas questões, a azeitóloga Glenda Haas, diretora da marca brasileira Lagar H, reuniu alguns mitos e verdades sobre o ingrediente. A especialista explica que características como cor e intensidade de sabor nem sempre indicam qualidade e que o azeite extravirgem pode, sim, ser utilizado em preparações quentes.
Azeite de Oliva
Com sede no Rio Grande do Sul, a Lagar H produz azeites extravirgens e acompanha etapas que vão do cultivo das oliveiras ao envase. A empresa afirma ter como foco a qualidade, o frescor e a sustentabilidade, com certificações como LEED Gold e Sistema B. Também declara ser a primeira marca de azeite do mundo reconhecida como carbono negativo.