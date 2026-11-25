MITOS E VERDADES

Azeite extravirgem pode ir ao fogo? Especialista responde a 5 dúvidas comuns

Cor, amargor, picância e temperatura de preparo estão entre as dúvidas mais comuns sobre o ingrediente. Azeitóloga explica o que realmente influencia a qualidade do azeite

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 05:10

O que define um azeite extra virgem? Conheça os cuidados que começam no cultivo das azeitonas Crédito: Imagem gerada pela IA

Presente em saladas, refogados, assados e diversos outros preparos, o azeite extravirgem ainda desperta dúvidas na cozinha. Será que pode ser aquecido? A tonalidade mais esverdeada indica um produto melhor? E o sabor amargo ou picante significa que o azeite é de boa qualidade?

Para esclarecer essas questões, a azeitóloga Glenda Haas, diretora da marca brasileira Lagar H, reuniu alguns mitos e verdades sobre o ingrediente. A especialista explica que características como cor e intensidade de sabor nem sempre indicam qualidade e que o azeite extravirgem pode, sim, ser utilizado em preparações quentes.

Azeite de Oliva 1 de 20

Azeite extravirgem pode ir ao fogo: VERDADE

O azeite extravirgem pode ser usado em refogados, assados, grelhados e até frituras. Segundo o International Olive Council, o produto apresenta boa estabilidade durante o aquecimento, com ponto de fumaça que pode chegar a aproximadamente 210°C. Na finalização dos pratos, aromas e sabores do azeite tendem a ser percebidos com mais intensidade.



Quanto mais verde, melhor o azeite: MITO

A cor não é um indicador de qualidade. A tonalidade pode variar conforme a variedade da azeitona e o estágio de maturação dos frutos no momento da colheita.

Nas avaliações profissionais, inclusive, são utilizados copos escuros para impedir que a aparência do produto influencie a percepção dos degustadores.



Amargor e picância são sinais de qualidade: VERDADE

O amargor e a picância estão entre os atributos considerados na análise sensorial dos azeites extravirgens. Essas características podem ser positivas, mas não significam que quanto mais intensas, melhor será o produto.

O perfil de sabor depende, entre outros fatores, da variedade da azeitona utilizada. Por isso, existem azeites mais suaves e outros com notas mais marcantes.



Azeites importados são sempre melhores que os brasileiros: MITO

A origem geográfica, por si só, não determina a qualidade do azeite. Fatores como a matéria-prima, o momento da colheita, o tempo entre a retirada das azeitonas e a extração e as condições de conservação também influenciam o resultado. A produção brasileira vem conquistando reconhecimento internacional. Em 2026, o Lagar H Koroneiki venceu a categoria Southern Hemisphere do prêmio Leone d’Oro International, enquanto o Arbequina entrou no TOP 20 do Hemisfério Sul do EVOOLEUM.



Frescor faz diferença no azeite: VERDADE

Diferentemente de produtos que podem desenvolver características com o envelhecimento, o azeite deve ser consumido enquanto preserva seus aromas e sabores. Com o passar do tempo, a exposição ao oxigênio, à luz e ao calor pode comprometer essas características.

A Lagar H, que possui olival e lagar próprios em Cachoeira do Sul (RS), realiza a extração pouco depois da colheita das azeitonas. A marca informa ter acumulado mais de 90 premiações nacionais e internacionais e recebido 95 pontos no Guia Flos Olei, publicação que reúne 500 produções de azeite do mundo.

