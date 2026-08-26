FISCALIZAÇÃO

Azeites importados vendidos como extravirgens são alvo de denúncia por possível fraude tributária

Entidade aponta diferença de 9 pontos percentuais na tributação e pede investigação da Receita Federal após análises identificarem azeites comercializados como extravirgens que seriam, na verdade, virgens

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 14:38

Azeites importados vendidos como extravirgens são alvo de denúncia por possível fraude tributária Crédito: Divulgação

O Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) encaminhou aos órgãos de fiscalização da Receita Federal uma denúncia para que seja investigada uma possível fraude tributária envolvendo azeites importados da Europa e comercializados no Brasil como extravirgens.

A suspeita está relacionada à diferença na tributação entre as duas categorias. Enquanto os azeites classificados como extravirgens têm alíquota de importação zero, os azeites virgens estão sujeitos a uma cobrança de 9%. A denúncia ocorre depois de análises realizadas pelo Ministério da Agricultura em azeites comercializados em supermercados brasileiros.

Os exames foram determinados pela Justiça no âmbito de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público em São Paulo e identificaram como virgens amostras de produtos de marcas como Andorinha, Gallo, Borges, Gomes da Costa, Cocinero, Fillipo Berio e Carrefour, entre outras, que eram comercializadas como extravirgens.

Entidade aponta divergências na classificação

O Ibraoliva, que representa produtores brasileiros de azeite, afirma que há anos denuncia divergências entre a qualidade informada nos rótulos e as características encontradas em produtos importados vendidos no país. A entidade também vinha questionando os preços de determinados azeites comercializados como extravirgens, que, segundo o instituto, seriam incompatíveis com essa classificação.

O presidente do Ibraoliva, Flávio Obino Filho, afirma que o azeite virgem pode continuar sendo vendido aos consumidores, mas precisa ser identificado corretamente e separado dos produtos extravirgens. “Sempre defendemos que o azeite virgem é uma gordura saudável que deve estar nas prateleiras dos supermercados brasileiros, ao lado, em gôndola separada, dos verdadeiros azeites extravirgens, todos com a rotulação correta e com preços compatíveis”, afirma.

Segundo o instituto, entre os fatores que podem fazer com que um azeite vendido como extravirgem deixe de apresentar as características necessárias para essa classificação estão a compra de produtos antigos e de menor preço na Europa, sem informações sobre a data de produção, e o transporte pelo Atlântico em contêineres sem refrigeração.

De acordo com o Ibraoliva, essas condições podem provocar alterações no produto e fazer com que ele perca características necessárias para permanecer na categoria de extravirgem.

Diferença no imposto entrou no centro da discussão

A questão tributária passou a fazer parte do debate por causa da diferença entre as alíquotas aplicadas aos azeites extravirgens e virgens. Segundo o Ibraoliva, o Acordo Comercial entre Mercosul e União Europeia, que entrou em vigor provisoriamente em 1º de maio de 2026, prevê a eliminação gradual da tarifa de importação do azeite europeu ao longo de 15 anos.

A entidade também cita a Resolução GECEX 391, de 23 de agosto de 2022, que havia reduzido para 9% a alíquota dos diferentes tipos de azeite, incluindo extravirgem, virgem e refinado. Posteriormente, conforme o instituto, a Resolução GECEX 709, de 13 de março de 2025, zerou a tarifa dos azeites extravirgens importados da Europa, enquanto manteve em 9% a cobrança sobre os azeites virgens.

Para Obino Filho, essa diferença tributária acrescenta uma nova dimensão às divergências de classificação já apontadas pela entidade. “Sempre denunciamos que, mesmo que na origem o azeite tenha um laudo físico-químico que o classifique como extravirgem, caso chegue ao Brasil com defeitos sensoriais, precisa ser reclassificado para virgem. Se vendido como extravirgem, estamos diante de uma fraude de rotulagem, mas agora o cenário também inclui a questão tributária”, diz.

Ibraoliva pede investigação da Receita Federal

Na denúncia encaminhada à Receita Federal, o instituto solicita que as autoridades investiguem a situação. A entidade considera que, se um azeite entra no Brasil como extravirgem, com alíquota de importação zero, mas apresenta características de azeite virgem, sujeito a uma alíquota de 9%, há indícios que precisam ser apurados.

Para o presidente do Ibraoliva, a diferença também pode ajudar a explicar a pouca presença de produtos identificados como azeites virgens nas prateleiras dos supermercados brasileiros. A situação, segundo ele, “talvez explique por que não são encontrados nas prateleiras dos supermercados azeites rotulados como virgens”.

Obino Filho também chama atenção para a diferença entre a tributação do produto importado e aquela aplicada internamente aos azeites brasileiros. “Um rótulo que não corresponde ao produto, além de enganar o consumidor, pode levar a uma redução de 9% para 0% de impostos no azeite importado da Europa. Enquanto isso, a alíquota padrão de ICMS nas vendas internas do azeite brasileiro é de 12%. Precisamos defender os produtores e a indústria nacional do azeite e não podemos compactuar com possíveis fraudes”, afirma.

Entidade quer mudança na tributação

Além de pedir a investigação da Receita Federal, o Ibraoliva pretende levar ao Governo Federal uma proposta para que a alíquota de importação do azeite extravirgem europeu volte a 9% e passe a seguir a redução gradual prevista no acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.