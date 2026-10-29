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Azul é processada em R$ 3 milhões por denúncias de humilhações e pressão psicológica

Funcionários relatam cobranças durante férias, afastamentos médicos e até internações hospitalares; MPT aponta práticas que teriam provocado adoecimento mental

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05:00

Azul projeta mais voos para o verão
Azul é processada pelo MPT  Crédito: Reprodução

Constrangimentos, gritos, cobranças durante a madrugada, férias e até internações hospitalares, além de ameaças de demissão e jornadas prolongadas. Estas e outras práticas levaram o Ministério Público do Trabalho (MPT) a ajuizar uma ação civil pública contra a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.. O processo pede R$ 3 milhões em indenização por danos morais coletivos, após investigar denúncias de assédio moral no setor Fiscal/Tributário da empresa, em Barueri, São Paulo.  Segundo o MPT, as condutas investigadas teriam contribuído para o adoecimento mental de funcionários.

MPT quer que iFood arque com INSS de entregadores

Justiça determina que INSS aceite CATs de entregadores mesmo sem emissão do iFood por Divulgação
Entregadores do iFood poderão registrar acidentes no INSS mesmo sem documento emitido pela empresa por Divulgação
Liminar impede que o INSS recuse CATs de entregadores apenas porque o iFood não emitiu o documento por Divulgação
Nova decisão facilita o registro de acidentes de entregadores do iFood junto ao INSS por Marina Silva/CORREIO
Levantamento citado pela Justiça mostra que 47,6% dos entregadores entrevistados sofreram acidente de trabalho em um ano por Marina Silva/CORREIO
A decisão destaca que 98,8% dos entregadores entrevistados afirmaram não ter local adequado para fazer refeições durante a jornada por Marina Silva/CORREIO
Dados usados pela Justiça indicam que mais de 90% dos entregadores entrevistados nunca receberam equipamentos de proteção individual por Marina Silva/CORREIO
Inspeção citada na decisão aponta que 93,9% dos entregadores disseram não ter acesso a água potável e local de descanso durante o trabalho por Roberto Abreu/Divulgação
Segundo a decisão, quase 1 em cada 2 entregadores entrevistados sofreu acidente de trabalho nos 12 meses anteriores por Fernando Frazão/Agência Brasil
Os dados citados pela Justiça apontam um cenário de risco: 47,6% dos entregadores relataram acidentes de trabalho no período de um ano por Rovena Rosa/Agência Brasil
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Justiça determina que INSS aceite CATs de entregadores mesmo sem emissão do iFood por Divulgação

As investigações começaram em 2024, mas os primeiros relatos remontam a 2021. Durante a apuração, o MPT analisou documentos, comunicações internas e depoimentos de trabalhadores e ex-funcionários. “Entre as práticas apuradas estão cobranças de trabalho à noite, de madrugada e nos fins de semana, com exigência de resposta imediata; metas inalcançáveis e prazos impossíveis, cobrados sem interrupção; insinuações de incompetência diante dos colegas e episódios de gritos e humilhação; exclusão de reuniões como forma de punição; gestos de desprezo, como ignorar o empregado ou ficar dias sem lhe dirigir a palavra”, destacou o procurador do Trabalho Gustavo Tenório Accioly. A investigação também aponta supostas demissões retaliatórias e ordens para trabalhar sem registrar as horas extras.

Inspeção do Ministério Público do Trabalho (MPT) em empresas do ramo dos elevadores

Inspeção do MPT em empresas do ramo dos elevadores por Reprodução
Inspeção do MPT em empresas do ramo dos elevadores por Reprodução
Inspeção do MPT em empresas do ramo dos elevadores por Reprodução
Inspeção do MPT em empresas do ramo dos elevadores por Reprodução
Inspeção do MPT em empresas do ramo dos elevadores por Reprodução
Inspeção do MPT em empresas do ramo dos elevadores por Reprodução
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Inspeção do MPT em empresas do ramo dos elevadores por Reprodução

Além da indenização milionária, o MPT pede que a companhia adote medidas permanentes para prevenir e combater o assédio moral, incluindo o fortalecimento dos canais de denúncia, proteção contra retaliações, capacitação de gestores e monitoramento dos riscos à saúde mental. O órgão também identificou registros de afastamentos previdenciários por transtornos mentais e comportamentais entre trabalhadores da unidade investigada. Para o Ministério Público, os dados reforçam a necessidade de mudanças nas práticas de gestão da empresa. A ação ainda será analisada pela Justiça do Trabalho.

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