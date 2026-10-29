ASSÉDIO MORAL

Azul é processada em R$ 3 milhões por denúncias de humilhações e pressão psicológica

Funcionários relatam cobranças durante férias, afastamentos médicos e até internações hospitalares; MPT aponta práticas que teriam provocado adoecimento mental

Bruno Wendel

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05:00

Azul é processada pelo MPT Crédito: Reprodução

Constrangimentos, gritos, cobranças durante a madrugada, férias e até internações hospitalares, além de ameaças de demissão e jornadas prolongadas. Estas e outras práticas levaram o Ministério Público do Trabalho (MPT) a ajuizar uma ação civil pública contra a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.. O processo pede R$ 3 milhões em indenização por danos morais coletivos, após investigar denúncias de assédio moral no setor Fiscal/Tributário da empresa, em Barueri, São Paulo. Segundo o MPT, as condutas investigadas teriam contribuído para o adoecimento mental de funcionários.

MPT quer que iFood arque com INSS de entregadores 1 de 10

As investigações começaram em 2024, mas os primeiros relatos remontam a 2021. Durante a apuração, o MPT analisou documentos, comunicações internas e depoimentos de trabalhadores e ex-funcionários. “Entre as práticas apuradas estão cobranças de trabalho à noite, de madrugada e nos fins de semana, com exigência de resposta imediata; metas inalcançáveis e prazos impossíveis, cobrados sem interrupção; insinuações de incompetência diante dos colegas e episódios de gritos e humilhação; exclusão de reuniões como forma de punição; gestos de desprezo, como ignorar o empregado ou ficar dias sem lhe dirigir a palavra”, destacou o procurador do Trabalho Gustavo Tenório Accioly. A investigação também aponta supostas demissões retaliatórias e ordens para trabalhar sem registrar as horas extras.

Inspeção do Ministério Público do Trabalho (MPT) em empresas do ramo dos elevadores 1 de 6