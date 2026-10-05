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Babá e bebê de 9 meses morrem após choque elétrico

Coraci Souza, de 62 anos, e a criança foram encontradas caídas próximas a um disjuntor de energia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 21:34

Babá e bebê de 9 meses morrem após choque elétrico Crédito: Reprodução

Uma mulher de 62 anos e um bebê de 9 meses morreram após sofrerem um choque elétrico em uma casa. O caso ocorreu nesta sexta-feira (2). As vítimas foram encontradas na área externa do imóvel.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Goiás (CBMGO), a equipe chegou ao endereço após ser acionada para atender a um caso de choque elétrico. Nos fundos da residência, em uma área externa, os militares encontraram Coraci Souza, de 62 anos, que trabalhava como babá, e o bebê, ambos caídos de bruços e próximos a um disjuntor de energia.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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