BRASIL

Babá e bebê de 9 meses morrem após choque elétrico

Coraci Souza, de 62 anos, e a criança foram encontradas caídas próximas a um disjuntor de energia

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 21:34

Babá e bebê de 9 meses morrem após choque elétrico Crédito: Reprodução

Uma mulher de 62 anos e um bebê de 9 meses morreram após sofrerem um choque elétrico em uma casa. O caso ocorreu nesta sexta-feira (2). As vítimas foram encontradas na área externa do imóvel.