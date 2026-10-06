DECISÃO

Baiana condenada a 14 anos pelo 8 de Janeiro, Débora do Batom recebe autorização de Moraes para ir ao semiaberto

Ministro acolheu manifestação da PGR, que considerou cumpridos os requisitos para a mudança de regime

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:40

Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua Crédito: Reprodução

A cabeleireira baiana Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como “Débora do Batom”, recebeu autorização para passar ao regime semiaberto. A decisão foi tomada nesta terça-feira (6) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Condenada a 14 anos de prisão pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, Débora ficou conhecida por escrever “perdeu, mané” com batom vermelho na estátua “A Justiça”, em frente à sede do Supremo.



Débora do Batom 1 de 5

Ao analisar a mudança de regime, a PGR afirmou que a cabeleireira já havia cumprido os requisitos necessários para a progressão. Moraes acolheu esse entendimento e autorizou o cumprimento da pena no semiaberto.

Esse regime permite trabalho externo durante o dia, com retorno ao local de prisão para recolhimento à noite e nos dias de folga. É uma etapa intermediária entre os regimes fechado e aberto.