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Baiana condenada a 14 anos pelo 8 de Janeiro, Débora do Batom recebe autorização de Moraes para ir ao semiaberto

Ministro acolheu manifestação da PGR, que considerou cumpridos os requisitos para a mudança de regime

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:40

Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua
Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua Crédito: Reprodução

A cabeleireira baiana Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como “Débora do Batom”, recebeu autorização para passar ao regime semiaberto. A decisão foi tomada nesta terça-feira (6) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Condenada a 14 anos de prisão pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, Débora ficou conhecida por escrever “perdeu, mané” com batom vermelho na estátua “A Justiça”, em frente à sede do Supremo.

Débora do Batom

Débora do Batom com os filhos por Reprodução
Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua por Reprodução
Débora do Batom foi condenada por Reprodução
Débora com a irmã Claudia por Reprodução
Débora do Batom por Reproduçaõ
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Débora do Batom com os filhos por Reprodução

Ao analisar a mudança de regime, a PGR afirmou que a cabeleireira já havia cumprido os requisitos necessários para a progressão. Moraes acolheu esse entendimento e autorizou o cumprimento da pena no semiaberto.

Esse regime permite trabalho externo durante o dia, com retorno ao local de prisão para recolhimento à noite e nos dias de folga. É uma etapa intermediária entre os regimes fechado e aberto.

A condenação de Débora reúne cinco crimes. As maiores penas foram por golpe de Estado, com cinco anos, e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com quatro anos e seis meses. Por dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada, foram fixados um ano e seis meses para cada delito.

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