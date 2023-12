Baiana Vera Lúcia é indicada como ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral

A advogada baiana Vera Lúcia Araújo foi indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para compor uma das vagas de ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. O nome da jurista fazia parte de uma lista tríplice votada pelo Supremo Tribunal Federal, que incluía ainda a presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia, Daniela Lima de Andrade Borges, e a professora do Instituto de Direito Público, Marilda de Paula Silveira.

Natural de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste baiano, Vera Lúcia é formada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e, atualmente, integra a Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e a Frente de Mulheres Negras do DF e Entorno. Com uma respeitada carreira jurídica, chegou a ser cotada para ocupar uma vaga o Suprermo. Além disso, também é presidente da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal e secretária-adjunta de Políticas para a Igualdade Racial do Distrito Federal, além de integrante do Conselho Penitenciário do Distrito Federal e da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. Ela ainda atuou na Comissão da Verdade, no Ministério da Justiça.