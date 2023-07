Baiano é aprovado em sabatina do Senado para vaga no CNJ

O conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), João Paulo Schoucair, foi aprovado nesta terça-feira (11), por unanimidade em sabatina realizada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) para voltar a integrar o CNJ.



O promotor de Justiça, que teve o voto dos 22 senadores que integram a comissão, foi um dos dois sabatinados para a vaga do CNJ, ao lado do procurador regional da República, Pablo Coutinho Barreto.



Além deles, foram sabatinados e aprovados sete indicados para ocupar vagas no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).