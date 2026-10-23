Baiano é encontrado morto em área de mata em São Paulo; polícia apura série de 17 assassinatos

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Mariana Rios
Estadão
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 22:24
Um jovem natural de Valença, no baixo-sul da Bahia, está entre as vítimas de uma série de 17 assassinatos registrados entre 5 de setembro e 22 de outubro na cidade de São Paulo e no ABC Paulista. Identificado como Jean Victor Sousa Guimarães, de 22 anos, ele foi encontrado morto em uma área de mata na zona oeste da capital, após ter o corpo retirado do porta-malas de um carro e abandonado por quatro pessoas. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).
Na noite desta sexta-feira (23), a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que a Polícia Civil identificou dez suspeitos de participação em quatro dos 17 homicídios. A Justiça foi acionada para autorizar a prisão de oito adultos e a apreensão de dois adolescentes. A pasta não detalhou quais crimes estão relacionados aos suspeitos nem informou as possíveis motivações.
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Dos 17 casos, 14 ocorreram na capital paulista e são investigados pelo DHPP. Os outros três foram registrados em Itapecerica da Serra, Diadema e São Bernardo do Campo, na região metropolitana, e estão sob responsabilidade das delegacias locais.
A divisão dos suspeitos identificados é a seguinte: quatro são investigados por um dos assassinatos, três por outro, dois por um terceiro e um foi apontado como autor de um quarto homicídio.
O delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, determinou o reforço das equipes com profissionais de outros três departamentos para auxiliar nas investigações dos demais casos.
A diretora do DHPP, Ivalda Aleixo, afirmou que, até o momento, não há elementos que indiquem ligação entre os crimes ou uma mesma autoria. Segundo ela, as ocorrências apresentam dinâmicas e circunstâncias distintas. O uso de sacos plásticos ou tecidos para cobrir partes dos corpos, observado em alguns casos, não é suficiente, isoladamente, para estabelecer uma relação entre eles.
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que quatro pessoas abandonaram o corpo de Guimarães na Rua Paulo da Silva, no bairro do Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo, na noite de quinta-feira (22). O registro foi divulgado inicialmente pela TV Globo e também foi acessado pelo Estadão.
Às 20h32, um Renault Sandero preto estacionou próximo ao número 154 da rua. Três pessoas que estavam fora do veículo foram até o porta-malas. Em seguida, o motorista se juntou ao grupo. Os quatro retiraram o corpo e o jogaram em uma área de mata, abaixo de uma mureta. Depois, voltaram ao carro e fugiram.
De acordo com o boletim de ocorrência, o grupo havia passado pelo local cerca de dois minutos antes de abandonar o corpo. Os envolvidos usavam toucas que cobriam o rosto e dificultavam a identificação.
A vítima estava com as mãos amarradas e a cabeça envolvida em um saco plástico preto. As primeiras informações da Polícia Civil indicam que Guimarães foi morto com cinco tiros em um local ainda desconhecido, antes de o corpo ser levado até a área de mata.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h50 para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver e localizou o corpo.
Segundo o tio da vítima, Vinícius dos Santos Sousa, Guimarães era natural de Valença e havia se mudado para São Paulo havia pelo menos dois anos. Ele contou aos policiais que não tinha contato com o sobrinho havia meses.
De acordo com o relato do tio, o jovem era dependente químico e estava desempregado. Guimarães chegou a morar com a tia, Cristiane dos Santos Lobão, em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Depois, voltou para a capital, onde, segundo o familiar, teria passado a cometer pequenos furtos.
O jovem também chegou a se mudar para Santa Catarina em busca de emprego, mas retornou a São Paulo e voltou a morar com a tia.
Cristiane relatou à polícia que Guimarães havia trabalhado em Santos, no litoral paulista, onde se envolveu em uma briga com um colega que o acusava de furto. Segundo ela, os dois sacaram facas durante o confronto, e o episódio terminou com a demissão do jovem.
A mulher afirmou que viu Guimarães pela última vez na tarde de quarta-feira (21). Na ocasião, ele disse que sairia para comprar um lanche, mas não voltou.
O corpo foi identificado também por uma tatuagem no braço com o nome da avó, segundo o relato do tio.
A investigação sobre a morte de Guimarães está a cargo do DHPP. Até a noite desta sexta-feira (23), a SSP não havia informado se o caso estava entre os quatro homicídios nos quais os suspeitos já foram identificados.