Baiano, Padre Kelmon é barrado em almoço do ministro de Lula

Candidato a Presidência da República em 2022, Padre Kelmon, que mora em Salvador, está em Brasília. Segundo o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, o religioso viveu uma situação "constrangedora" nesta terça-feira (20), quando tentou um encontro político.



Usando seu traje típico, Kelmon tentou entrar em uma reunião dos parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, mas foi barrado.