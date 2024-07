ACIDENTE

Balão cai em fiação elétrica, deixa bairros sem luz e afeta CPTM em São Paulo

Vários bairros da zona leste de São Paulo amanheceram sem energia elétrica nesta segunda-feira (22), após um balão de grande porte cair na fiação elétrica da Rua Alto Belo, em Aricanduva, durante a madrugada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o balão queimou parte da rede elétrica e gerou um incêndio, mas não houve vítimas.

Informações preliminares indicam que o incidente ocorrerá por volta das 3h desta segunda, momento em que os bombeiros foram acionados. O fogo só foi completamente apagado por volta das 6h, de acordo com a corporação.

A circulação da Linha 11-Coral foi afetada entre as 4h10 e 4h20. "Os trens circularam em via singela e maior tempo de parada nas plataformas, devido uma queda de balão na rede aérea na região da estação Corinthians-Itaquera", informou a CPTM.

No X, antigo Twitter, moradores da região reclamam da falta de energia elétrica e afirmam que balão teria sobrevoado desde a região de São Miguel Paulista, passando por Itaquera, onde fica o estádio Neo Química Arena, do Corinthians, e chegando ao bairro do Aricanduva, onde caiu.