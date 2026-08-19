Baleias e golfinhos mudam comportamento por causa de ruído gerado na exploração de petróleo, aponta pesquisa

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Thais Borges
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 11:15
Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) identificou impactos significativos da pesquisa sísmica (uma técnica considerada de menor impacto e utilizada na exploração de petróleo e gás) sobre mamíferos marinhos na costa brasileira.
Na investigação, foram analisados dados das bacias de Campos e de Santos e identificou alterações no comportamento acústico da baleia-jubarte e do golfinho-pintado-pantropical em regiões onde havia atividade sísmica.
Os resultados apontam que o ruído produzido pelos canhões de ar comprimido (airguns) aumenta em 17% o nível de ruído subaquático, interferindo diretamente na comunicação dessas espécies. Os cientistas apontaram que este é o primeiro registro no Brasil desse tipo de impacto sobre cetáceos e o primeiro relato no mundo envolvendo o golfinho-pintado-pantropical.
De acordo com os pesquisadores, além das mudanças na comunicação, a exposição ao ruído pode provocar aumento do estresse, danos auditivos e abandono de habitat, com possíveis impactos sobre a biodiversidade marinha.
A pesquisa também destaca alternativas tecnológicas que podem reduzir esses efeitos e reforça a importância da cooperação entre a ciência, o setor produtivo e os órgãos reguladores para conciliar a exploração energética com a conservação do equilíbrio dos ecossistemas marinhos.