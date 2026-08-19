MEIO AMBIENTE

Baleias e golfinhos mudam comportamento por causa de ruído gerado na exploração de petróleo, aponta pesquisa

Estudo da Uerj analisou áreas das bacias de Campos e Santos e identificou aumento de 17% no ruído subaquático

Thais Borges

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 11:15

[Edicase]Pesquisa indica que a poluição sonora tem afetado o comportamento natural dos golfinhos (Imagem: Malikbros | Shutterstock) Crédito:

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) identificou impactos significativos da pesquisa sísmica (uma técnica considerada de menor impacto e utilizada na exploração de petróleo e gás) sobre mamíferos marinhos na costa brasileira.

Na investigação, foram analisados dados das bacias de Campos e de Santos e identificou alterações no comportamento acústico da baleia-jubarte e do golfinho-pintado-pantropical em regiões onde havia atividade sísmica.

Os resultados apontam que o ruído produzido pelos canhões de ar comprimido (airguns) aumenta em 17% o nível de ruído subaquático, interferindo diretamente na comunicação dessas espécies. Os cientistas apontaram que este é o primeiro registro no Brasil desse tipo de impacto sobre cetáceos e o primeiro relato no mundo envolvendo o golfinho-pintado-pantropical.

De acordo com os pesquisadores, além das mudanças na comunicação, a exposição ao ruído pode provocar aumento do estresse, danos auditivos e abandono de habitat, com possíveis impactos sobre a biodiversidade marinha.