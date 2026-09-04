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Bancário é chamado de 'lerdinho' no trabalho, aciona a Justiça e ganha indenização de R$ 20 mil

Banco foi condenado a pagar R$ 10 mil de indenização, mas o trabalhador acionou o TST para aumentar o valor da reparação

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 22:24

Bancário aciona a Justiça e ganha indenização de R$ 20 mil
Bancário aciona a Justiça e ganha indenização de R$ 20 mil Crédito: Reprodução

Um bancário será indenizado em R$ 20 mil após ser alvo frequente de chacotas no ambiente de trabalho. O homem afirmou ter recebido apelidos ofensivos relacionados à sua condição de saúde. Ele sofre de LER/DORT, doença que afetava seu desempenho profissional.

De acordo com informações da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o trabalhador foi contratado em 1989 e diagnosticado com a doença em 1998. A condição estava relacionada aos movimentos repetitivos que realizava durante o trabalho.

Após o banco reduzir o quadro de funcionários da agência, o bancário passou a desempenhar outras funções. Por causa das limitações provocadas pela doença e da dificuldade para realizar as novas tarefas, começou a ser chamado de “lerdinho”. Os colegas também cantavam a música “Devagar, devagarinho” para se referir a ele.

Segundo o trabalhador, todos na agência passaram a tratá-lo dessa forma.

O banco negou a existência das “brincadeiras” e alegou que o empregado nunca havia relatado a situação ao gestor ou a outro superior. “Se as brincadeiras ocorreram, foi entre eles”, afirmou o representante da empresa.

Em primeira instância, o banco foi condenado a pagar R$ 10 mil de indenização. Segundo o entendimento do tribunal, a conduta dos colegas e a omissão da empresa provocaram danos ao trabalhador e violaram seus direitos de personalidade.

O bancário recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) para pedir o aumento do valor da reparação.

Ao analisar o caso, o TST reconheceu que o trabalhador era alvo de ofensas repetidas relacionadas à sua condição de saúde e que a empresa não adotou medidas suficientes para minimizar os danos psicológicos provocados pela situação.

Com isso, o valor da indenização foi elevado para R$ 20 mil. A decisão também considerou a necessidade de evitar a repetição de situações semelhantes no ambiente de trabalho.

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