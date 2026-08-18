PROTESTO

Bancários ameaçam fazer greve de 24 horas na quinta-feira (20)

Na Caixa, a insatisfação é com o aumento no plano de saúde; nos demais, com o congelamento do piso salarial

Na Caixa — que administra parte das políticas públicas mais importantes do país, como o Bolsa Família, o “Minha casa, minha vida” e o FGTS — a insatisfação maior é com o plano de saúde, que terá novos critérios de cobrança. Um funcionário do banco disse ao Metrópoles que a mensalidade para ele, a esposa e um casal de crianças subirá de R$ 598 para R$ 1.025, um aumento de mais de 70%. A reportagem procurou a assessoria da Caixa e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Os esclarecimentos serão publicados quando forem recebidos.