Banco digital é maior credor das Casas Bahia e tem valor bilionário a receber

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Carol Neves
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:06
O Banco Digio, controlado pelo Bradesco, é o maior credor individual da Casas Bahia no processo de recuperação judicial da varejista. A instituição aparece na relação de credores com R$ 3,28 bilhões em valores a receber, segundo levantamento feito a partir dos dados apresentados no processo.
O Bradesco figura separadamente na lista, com R$ 1,50 bilhão. Somadas as duas exposições, o grupo financeiro tem R$ 4,78 bilhões vinculados à dívida da Casas Bahia. O montante representa cerca de 36% dos R$ 13,3 bilhões em créditos financeiros relacionados no processo.
Na sequência entre os maiores credores está o Banco do Brasil, com R$ 2,99 bilhões. Considerando os valores de Digio, Bradesco e Banco do Brasil, os três bancos concentram aproximadamente R$ 7,77 bilhões, o equivalente a 58,4% da dívida financeira listada pela companhia.
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A relação também inclui fundos e outras estruturas de crédito entre os principais credores. O IBCB-AF01 FIDC tem R$ 1,09 bilhão a receber. Intra S.A. aparece com R$ 928,1 milhões, enquanto Riza Agronegócio soma R$ 803,8 milhões. Redasset Gestão de Recursos tem R$ 708 milhões e uma emissão da Oliveira Trust aparece com R$ 345,9 milhões.
A lista dos maiores credores também reúne empresas que fornecem produtos à varejista, seguradoras e débitos tributários. Entre eles estão Zurich Minas Brasil Seguros, com R$ 1,98 bilhão; Samsung Eletrônica, com R$ 937,6 milhões; Whirlpool, com R$ 801 milhões; Electrolux, com R$ 700,1 milhões; LG Electronics Brasil, com R$ 623,7 milhões; e Motorola Mobility Brasil, com R$ 619 milhões.
A estrutura da dívida também evidencia a participação de mecanismos de financiamento ligados à operação da companhia, como recebíveis e antecipação a fornecedores. No balanço do segundo trimestre, a Casas Bahia informou R$ 2,32 bilhões em endividamento bruto, mas esse indicador não incluía modalidades como CDCI, risco sacado e cotas seniores de FIDCs, que movimentavam valores bilionários.
Ao todo, a recuperação judicial da Casas Bahia envolve R$ 17,3 bilhões em dívidas. Os credores financeiros relacionados no documento respondem por aproximadamente R$ 13,3 bilhões, o que representa cerca de 77% do passivo incluído no processo.
Os 30 maiores credores
Segundo o levantamento do UOL, a relação apresentada no processo inclui:
Banco Digio: R$ 3,28 bilhões;
Banco do Brasil: R$ 2,99 bilhões;
Zurich Minas Brasil Seguros: R$ 1,98 bilhão;
Banco Bradesco: R$ 1,50 bilhão;
IBCB-AF01: R$ 1,09 bilhão;
ICMS: R$ 1,05 bilhão;
Samsung Eletrônica: R$ 937,6 milhões;
Intra S.A.: R$ 928,1 milhões;
Parcelamentos estaduais: R$ 880,2 milhões;
Riza Agronegócio: R$ 803,8 milhões;
Whirlpool: R$ 801 milhões;
Redasset Gestão de Recursos: R$ 708 milhões;
Electrolux do Brasil: R$ 700,1 milhões;
LG Electronics Brasil: R$ 623,7 milhões;
Motorola Mobility Brasil: R$ 619 milhões;
MK BR S.A.: R$ 494,5 milhões;
Mapfre Seguros Gerais: R$ 388 milhões;
Britânia Eletrodomésticos: R$ 354,8 milhões;
Jive Investments: R$ 354,2 milhões;
Oliveira Trust (10ª emissão): R$ 345,9 milhões;
TCL Semp Indústria: R$ 330,9 milhões;
Envision Indústria: R$ 296,3 milhões;
ASAPLog Logística: R$ 294 milhões;
Banco BTG Pactual: R$ 247,6 milhões;
CBSB: R$ 233,9 milhões;
Oliveira Trust (11ª emissão): R$ 222,3 milhões;
Itaú Unibanco: R$ 208,2 milhões;
Grupo Multilaser: R$ 206,7 milhões;
MK NE Ltda.: R$ 204,4 milhões;
TCL Semp Eletroeletrônicos: R$ 199,9 milhões.