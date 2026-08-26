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Banco digital é maior credor das Casas Bahia e tem valor bilionário a receber

Bancos e fundos concentram a maior parte das dívidas financeiras

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:06

Casas Bahia
Casas Bahia Crédito: Moysés Suzart

O Banco Digio, controlado pelo Bradesco, é o maior credor individual da Casas Bahia no processo de recuperação judicial da varejista. A instituição aparece na relação de credores com R$ 3,28 bilhões em valores a receber, segundo levantamento feito a partir dos dados apresentados no processo.

O Bradesco figura separadamente na lista, com R$ 1,50 bilhão. Somadas as duas exposições, o grupo financeiro tem R$ 4,78 bilhões vinculados à dívida da Casas Bahia. O montante representa cerca de 36% dos R$ 13,3 bilhões em créditos financeiros relacionados no processo.

Na sequência entre os maiores credores está o Banco do Brasil, com R$ 2,99 bilhões. Considerando os valores de Digio, Bradesco e Banco do Brasil, os três bancos concentram aproximadamente R$ 7,77 bilhões, o equivalente a 58,4% da dívida financeira listada pela companhia.

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A relação também inclui fundos e outras estruturas de crédito entre os principais credores. O IBCB-AF01 FIDC tem R$ 1,09 bilhão a receber. Intra S.A. aparece com R$ 928,1 milhões, enquanto Riza Agronegócio soma R$ 803,8 milhões. Redasset Gestão de Recursos tem R$ 708 milhões e uma emissão da Oliveira Trust aparece com R$ 345,9 milhões.

A lista dos maiores credores também reúne empresas que fornecem produtos à varejista, seguradoras e débitos tributários. Entre eles estão Zurich Minas Brasil Seguros, com R$ 1,98 bilhão; Samsung Eletrônica, com R$ 937,6 milhões; Whirlpool, com R$ 801 milhões; Electrolux, com R$ 700,1 milhões; LG Electronics Brasil, com R$ 623,7 milhões; e Motorola Mobility Brasil, com R$ 619 milhões.

A estrutura da dívida também evidencia a participação de mecanismos de financiamento ligados à operação da companhia, como recebíveis e antecipação a fornecedores. No balanço do segundo trimestre, a Casas Bahia informou R$ 2,32 bilhões em endividamento bruto, mas esse indicador não incluía modalidades como CDCI, risco sacado e cotas seniores de FIDCs, que movimentavam valores bilionários.

Ao todo, a recuperação judicial da Casas Bahia envolve R$ 17,3 bilhões em dívidas. Os credores financeiros relacionados no documento respondem por aproximadamente R$ 13,3 bilhões, o que representa cerca de 77% do passivo incluído no processo.

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Os 30 maiores credores

Segundo o levantamento do UOL, a relação apresentada no processo inclui:

Banco Digio: R$ 3,28 bilhões;

Banco do Brasil: R$ 2,99 bilhões;

Zurich Minas Brasil Seguros: R$ 1,98 bilhão;

Banco Bradesco: R$ 1,50 bilhão;

IBCB-AF01: R$ 1,09 bilhão;

ICMS: R$ 1,05 bilhão;

Samsung Eletrônica: R$ 937,6 milhões;

Intra S.A.: R$ 928,1 milhões;

Parcelamentos estaduais: R$ 880,2 milhões;

Riza Agronegócio: R$ 803,8 milhões;

Whirlpool: R$ 801 milhões;

Redasset Gestão de Recursos: R$ 708 milhões;

Electrolux do Brasil: R$ 700,1 milhões;

LG Electronics Brasil: R$ 623,7 milhões;

Motorola Mobility Brasil: R$ 619 milhões;

MK BR S.A.: R$ 494,5 milhões;

Mapfre Seguros Gerais: R$ 388 milhões;

Britânia Eletrodomésticos: R$ 354,8 milhões;

Jive Investments: R$ 354,2 milhões;

Oliveira Trust (10ª emissão): R$ 345,9 milhões;

TCL Semp Indústria: R$ 330,9 milhões;

Envision Indústria: R$ 296,3 milhões;

ASAPLog Logística: R$ 294 milhões;

Banco BTG Pactual: R$ 247,6 milhões;

CBSB: R$ 233,9 milhões;

Oliveira Trust (11ª emissão): R$ 222,3 milhões;

Itaú Unibanco: R$ 208,2 milhões;

Grupo Multilaser: R$ 206,7 milhões;

MK NE Ltda.: R$ 204,4 milhões;

TCL Semp Eletroeletrônicos: R$ 199,9 milhões.

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