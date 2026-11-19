ATENÇÃO

Banco do Brasil confirma acesso indevido a dados de clientes e alerta para risco de golpes

Instituição afirma que não houve vazamento de senhas nem movimentações financeiras lpes

Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 12:38

Banco do Brasil Crédito: Foto: Leitor CORREIO

O Banco do Brasil identificou um acesso não autorizado a informações pessoais de clientes no dia 12 de novembro. O incidente foi comunicado pela instituição nesta quarta-feira (18), por meio de uma mensagem enviada aos correntistas.

Entre os dados que podem ter sido acessados estão nome, CPF, endereço de e-mail e número da agência bancária. Em alguns casos, a exposição também pode envolver o número da conta.

Segundo o banco, não houve invasão de seus sistemas, nem comprometimento de senhas ou códigos de segurança. A instituição também informou que não identificou transações financeiras relacionadas ao episódio.

As investigações apontaram que terceiros conseguiram acessar as informações utilizando indevidamente uma credencial válida. Após identificar a ocorrência, o BB revogou o acesso utilizado e colocou em prática seus protocolos de segurança para interromper a atividade não autorizada.

O banco afirmou ainda que está intensificando o monitoramento e adotando medidas adicionais de proteção à privacidade e aos dados dos clientes. As providências incluem as comunicações previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Clientes podem ser alvo de golpes após exposição de dados

Embora o episódio não tenha envolvido o vazamento de senhas, o acesso a informações pessoais pode facilitar tentativas de fraude. Com dados como CPF, nome e contatos dos clientes, criminosos podem elaborar mensagens falsas e se passar por funcionários ou canais oficiais do banco.

A estratégia é conhecida como phishing, prática em que golpistas tentam enganar as vítimas para conseguir informações pessoais, bancárias ou financeiras.

Diante do risco, o Banco do Brasil recomendou que os correntistas tenham cuidado redobrado ao receber mensagens, ligações e outros contatos suspeitos.

"O BB não solicita senhas, códigos de segurança, instalação de aplicativos ou movimentações financeiras para supostas contas seguras", ressaltou a instituição no comunicado.

Como denunciar mensagens suspeitas?

O banco orienta que links, mensagens e páginas falsas que utilizem seu nome sejam encaminhados para o endereço abuse@bb.com.br. A denúncia permite que a instituição solicite providências aos serviços de hospedagem e aos provedores de acesso e conteúdo na internet.

Quem precisar de esclarecimentos também pode recorrer aos canais oficiais de atendimento do Banco do Brasil: