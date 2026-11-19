Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 12:38
O Banco do Brasil identificou um acesso não autorizado a informações pessoais de clientes no dia 12 de novembro. O incidente foi comunicado pela instituição nesta quarta-feira (18), por meio de uma mensagem enviada aos correntistas.
Entre os dados que podem ter sido acessados estão nome, CPF, endereço de e-mail e número da agência bancária. Em alguns casos, a exposição também pode envolver o número da conta.
Segundo o banco, não houve invasão de seus sistemas, nem comprometimento de senhas ou códigos de segurança. A instituição também informou que não identificou transações financeiras relacionadas ao episódio.
As investigações apontaram que terceiros conseguiram acessar as informações utilizando indevidamente uma credencial válida. Após identificar a ocorrência, o BB revogou o acesso utilizado e colocou em prática seus protocolos de segurança para interromper a atividade não autorizada.
O banco afirmou ainda que está intensificando o monitoramento e adotando medidas adicionais de proteção à privacidade e aos dados dos clientes. As providências incluem as comunicações previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Clientes podem ser alvo de golpes após exposição de dados
Embora o episódio não tenha envolvido o vazamento de senhas, o acesso a informações pessoais pode facilitar tentativas de fraude. Com dados como CPF, nome e contatos dos clientes, criminosos podem elaborar mensagens falsas e se passar por funcionários ou canais oficiais do banco.
A estratégia é conhecida como phishing, prática em que golpistas tentam enganar as vítimas para conseguir informações pessoais, bancárias ou financeiras.
Diante do risco, o Banco do Brasil recomendou que os correntistas tenham cuidado redobrado ao receber mensagens, ligações e outros contatos suspeitos.
"O BB não solicita senhas, códigos de segurança, instalação de aplicativos ou movimentações financeiras para supostas contas seguras", ressaltou a instituição no comunicado.
Como denunciar mensagens suspeitas?
O banco orienta que links, mensagens e páginas falsas que utilizem seu nome sejam encaminhados para o endereço abuse@bb.com.br. A denúncia permite que a instituição solicite providências aos serviços de hospedagem e aos provedores de acesso e conteúdo na internet.
Quem precisar de esclarecimentos também pode recorrer aos canais oficiais de atendimento do Banco do Brasil: