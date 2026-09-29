BOLETO FRAUDADO

Banco Itaú é condenado a indenizar em R$ 10 mil casal vítima de golpe do falso boleto

Justiça determinou ainda o cancelamento da cobrança de uma fatura de cartão de crédito paga pelos idosos a um estelionatário

Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 11:01

Banco Itaú Crédito: Shutterstock

A Justiça condenou o banco Itaú a indenizar em R$ 10 mil, por danos morais, um casal de idosos vítima do golpe do falso boleto. A decisão também determinou o cancelamento da cobrança de uma fatura de cartão de crédito que havia sido paga pelos consumidores a um estelionatário.

A sentença foi proferida pela juíza Cristiane Vieira, da 1ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara, em São Paulo. Segundo o advogado do casal, Fabricio Posocco, o boleto fraudado continha informações pessoais e financeiras dos clientes, o que, segundo a defesa, demonstraria uma falha na segurança dos dados.

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“A fatura apresentava todas as informações corretas e confidenciais do casal, incluindo dados pessoais, histórico de compras e valor devido”, afirmou o advogado.

A fatura falsa chegou à residência dos idosos pelo correio, como acontecia normalmente, em julho de 2024. O documento tinha o valor de R$ 2.343,78 e, segundo a decisão, reproduzia os dados das faturas legítimas recebidas anteriormente. Por isso, o casal realizou o pagamento.

Dias depois, o banco informou que a fatura não havia sido quitada. Os idosos descobriram então que o pagamento havia sido destinado a um terceiro. Eles entraram em contato com a instituição financeira e registraram um boletim de ocorrência.

A reportagem procurou o banco para ter um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.

Na decisão, a magistrada destacou que a reprodução dos dados dos consumidores indicava uma falha de segurança. “A reprodução fiel de todos os dados dos autores, é a prova cabal da falha de segurança do réu, que permitiu o acesso e uso indevido de informações confidenciais de seus clientes.”

A juíza também considerou que não havia sinais evidentes de fraude que permitissem aos consumidores identificar o boleto falso antes do pagamento.

Mesmo após ser informado sobre a fraude, segundo o relato apresentado no processo, o banco recusou resolver o caso administrativamente, negativou o nome de um dos idosos e parcelou a dívida original em 12 vezes. Com isso, o débito passou de R$ 2.343,78 para R$ 6.915,12, quase três vezes o valor inicial.