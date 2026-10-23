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Banco não atualiza nome de homem trans, é processado e terá que pagar R$ 7 mil de indenização

Instituição financeira manteve nome anterior em comprovantes de Pix e mensagens mesmo após retificação dos documentos civis

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 09:30

Bloqueio de dinheiro
Banco não atualiza nome de homem trans, é processado e terá que pagar R$ 7 mil de indenização Crédito: Reprodução

Um banco foi condenado a pagar R$ 7 mil de indenização por danos morais a um homem trans após não atualizar corretamente seus dados cadastrais e continuar exibindo o nome anterior do cliente em operações bancárias e comunicações institucionais. A decisão foi proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da comarca de Joinville, em Santa Catarina, e foi divulgada na quinta-feira (22).

O homem retificou o prenome e o gênero nos registros civis em julho de 2021. Em outubro de 2025, solicitou formalmente a atualização dos dados junto à instituição financeira, mas o problema persistiu. Comprovantes de pagamentos via Pix mostraram que o nome anterior continuava aparecendo nas transações. Ele também seguiu recebendo mensagens institucionais com o prenome antigo, inclusive após o início do processo judicial.

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Na defesa, o banco alegou que não houve falha na prestação do serviço e afirmou que a alteração cadastral foi realizada assim que solicitada. A instituição também negou a prática de discriminação e contestou a existência de danos morais. Ao analisar as provas, porém, o magistrado considerou que os documentos apresentados demonstraram a permanência da inconsistência cadastral.

Segundo a decisão, a exposição reiterada do nome anterior ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, por atingir a dignidade do homem e seu direito à identidade de gênero.

Além da indenização, o banco deverá atualizar integralmente os dados vinculados à conta bancária e às chaves Pix, garantindo que o nome civil retificado apareça em todas as operações, nos comprovantes e nos canais de comunicação. O prazo é de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa diária de R$ 200, limitada a R$ 5 mil.

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