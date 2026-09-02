Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Banco terá de devolver quase R$ 100 mil após celular de cliente ser furtado e dinheiro ser movimentado por terceiros

TJMG entendeu que banco deveria ter identificado as movimentações incomuns e evitado o prejuízo à consumidora

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 13:06

Banco terá de devolver quase R$ 100 mil após celular de cliente ser furtado e operações fora do padrão serem feitas
Banco terá de devolver quase R$ 100 mil após celular de cliente ser furtado e operações fora do padrão serem feitas Crédito: Divulgação

Um banco terá de devolver R$ 98.562 a uma cliente que teve o celular furtado e, no mesmo dia, viu quase R$ 100 mil serem movimentados de sua conta por terceiros. A instituição também foi condenada a pagar R$ 5 mil por danos morais. A decisão é da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que considerou que as operações destoavam do perfil habitual de consumo da correntista e deveriam ter sido identificadas pelos mecanismos de segurança do banco.

O caso aconteceu em agosto de 2024. Depois do furto do celular, terceiros realizaram diversas operações na conta-corrente da consumidora, que contestou as transações imediatamente junto à instituição financeira. O banco, porém, negou o pedido de restituição. Diante da negativa, a cliente recorreu à Justiça.

Veja os tipos mais comuns de fraude virtual

1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock
2) Clonagem de cartão por Shutterstock
3) Roubo de identidade: o criminoso rouba seus dados e se passa por você por Imagem: Golden Dayz | Shutterstock
4) Pharming: golpe que envolve o redirecionamento da navegação do usuário para sites falsos, objetivando roubar dados por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
5) Boatos: falsas mensagens alarmantes com cobranças, dizendo ser de autoria de órgãos governamentais ou empresas importantes por Reprodução Anatel
6) Golpe dos falsos traficantes, que ameaçam e exigem dinheiro por Marina Silva
7) Golpe das ofertas irresistíveis, que oferecem produtos a preço baixo ou promoções com senso de urgência por
8) Golpe da falsa loja: criminosos criam lojas que só aceitam Pix como forma de pagamento e não entregam produtos  por
9) Golpe do Pix errado por Bruno Peres/Agência Brasil
1 de 9
1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock

Banco alegou uso de senha e aproximação

Durante o processo, a instituição financeira afirmou que as operações haviam sido validadas pelo aparelho da própria correntista, com utilização de senha ou tecnologia de pagamento por aproximação. O banco também argumentou que bloqueou o cartão assim que foi informado sobre o furto e que os prejuízos deveriam ser atribuídos aos terceiros responsáveis pelas movimentações.

Na primeira decisão, a Justiça da Comarca de Andradas determinou que a instituição devolvesse R$ 98.562 à cliente e estabeleceu indenização de R$ 10 mil por danos morais. O banco recorreu. Sustentou que não deveria ser obrigado a devolver os valores e que não havia praticado ato ilícito que justificasse a indenização.

Movimentações chamaram atenção da Justiça

Ao analisar o recurso, o relator, desembargador Leonardo de Faria Beraldo, destacou um ponto considerado decisivo: os valores movimentados em um único dia eram incompatíveis com o histórico de consumo da cliente. Para o magistrado, cabia ao banco demonstrar que mantinha mecanismos de segurança capazes de identificar e impedir operações que fugissem do padrão de comportamento da correntista.

A ausência dessas medidas foi considerada uma falha na prestação do serviço e fundamentou a obrigação de ressarcir o prejuízo. O relator citou ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a validação de operações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente pode caracterizar falha na prestação do serviço bancário.

Além da devolução do dinheiro, a consumidora terá direito a R$ 5 mil por danos morais. O valor, porém, foi reduzido pelo TJMG. Na primeira decisão, a indenização havia sido fixada em R$ 10 mil. Segundo o relator, o caso ultrapassou os transtornos comuns das relações bancárias porque a cliente precisou gastar tempo e enfrentar desgaste para tentar solucionar o problema, situação enquadrada na chamada Teoria do Desvio Produtivo.

Os desembargadores Luiz Artur Hilário e Amorim Siqueira acompanharam o voto do relator. Com a decisão, o banco deverá restituir os R$ 98.562 movimentados após o furto do celular e pagar outros R$ 5 mil por danos morais.

Mais recentes

Imagem - Pessoas que enviam mensagens escritas em vez de áudios demonstram mais cuidado e controle ao se comunicar, explica psicologia

Pessoas que enviam mensagens escritas em vez de áudios demonstram mais cuidado e controle ao se comunicar, explica psicologia
Imagem - Anvisa interdita água mineral por conter coliformes

Anvisa interdita água mineral por conter coliformes
Imagem - Anac suspende integralmente as operações da Total Linhas Aéreas, que atende Correios

Anac suspende integralmente as operações da Total Linhas Aéreas, que atende Correios