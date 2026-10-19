DIREITO DO CONSUMIDOR

Banco terá de indenizar idosa de 70 anos vítima de fraude em empréstimo consignado

Tribunal elevou a indenização por danos morais para 15 salários mínimos após descontos indevidos atingirem a aposentadoria de uma mulher com mais de 70 anos.

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 17:49

Banco terá de indenizar idosa de 70 anos vítima de fraude em empréstimo consignado Crédito: Envato Elements / Imagem Ilustrativa

O Banco Agibank terá de pagar uma indenização maior a uma aposentada com mais de 70 anos que sofreu descontos indevidos no benefício previdenciário após uma contratação de cartão de crédito consignado que ela afirma nunca ter feito. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) aumentou a indenização por danos morais de R$ 3 mil para 15 salários mínimos.

A mulher identificou descontos referentes a um contrato com reserva de margem consignável (RMC), mas alegou que não solicitou o serviço, não assinou o contrato e não recebeu qualquer quantia. O caso foi analisado pelo 6º Núcleo de Justiça 4.0 – Cível Privado do TJMG, que reformou parcialmente a decisão de primeira instância.

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Na defesa, o banco sustentou que a contratação ocorreu regularmente em uma de suas lojas, com autorização por assinatura eletrônica e biometria facial. A instituição também pediu que, caso o contrato fosse anulado, a aposentada devolvesse os valores que supostamente teria recebido.

Descontos atingiram dinheiro usado para sustento

Na primeira decisão, a Justiça reconheceu a ilegalidade dos descontos, declarou a inexistência do débito e determinou a devolução dos valores retidos. Para os descontos realizados após 30 de março de 2021, a restituição deveria ocorrer em dobro. A indenização por danos morais, porém, foi fixada em R$ 3 mil.

A aposentada recorreu para pedir o aumento do valor. Ao analisar o caso, o relator, juiz convocado Clayton Rosa de Resende, considerou que a quantia inicial não era suficiente diante dos impactos dos descontos sobre a renda da consumidora. Segundo o magistrado, a mulher tinha mais de 70 anos e dependia exclusivamente de um benefício previdenciário modesto para se manter. Por isso, os descontos indevidos comprometiam recursos essenciais à subsistência e provocavam aflição e desequilíbrio no orçamento.

Fraudes em operações financeiras

O relator também destacou que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, conforme estabelece a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Cabe ainda aos bancos demonstrar a autenticidade de contratos contestados pelos consumidores.