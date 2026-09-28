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Bandidos decepam orelha de vereador e fazem família refém durante assalto

Após fazer a família do vereador refém, os bandidos fugiram com R$ 42 mil, celulares e um carro

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 22:39

Wesley Claudio (Novo)
Wesley Claudio (Novo) Crédito: Reprodução

O vereador Wesley Claudio (Novo) teve a orelha decepada durante um assalto à própria casa, em Rondonópolis (MT), na noite nesse domingo (27). O parlamentar estava com a família quando todos foram feitos reféns pelos criminosos.

A Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT) investiga o caso. Segundo a corporação, o vereador, a esposa e um dos filhos foram amarrados pelos assaltantes, que exigiam dinheiro do parlamentar.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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