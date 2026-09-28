BRASIL

Bandidos decepam orelha de vereador e fazem família refém durante assalto

Após fazer a família do vereador refém, os bandidos fugiram com R$ 42 mil, celulares e um carro

Metrópoles

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 22:39

Wesley Claudio (Novo) Crédito: Reprodução

O vereador Wesley Claudio (Novo) teve a orelha decepada durante um assalto à própria casa, em Rondonópolis (MT), na noite nesse domingo (27). O parlamentar estava com a família quando todos foram feitos reféns pelos criminosos.