Bandidos decepam orelha de vereador e fazem família refém durante assalto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 22:39
O vereador Wesley Claudio (Novo) teve a orelha decepada durante um assalto à própria casa, em Rondonópolis (MT), na noite nesse domingo (27). O parlamentar estava com a família quando todos foram feitos reféns pelos criminosos.
A Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT) investiga o caso. Segundo a corporação, o vereador, a esposa e um dos filhos foram amarrados pelos assaltantes, que exigiam dinheiro do parlamentar.