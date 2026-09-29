SANTA CATARINA

Bebê de 1 ano e 6 meses foge de creche e vai sozinho até trabalho da mãe

Menino percorreu cerca de 50 metros sozinho

Estadão

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 14:53

Criança atravessa rua até a calçada, tropeça, caí e, em seguida, retoma a caminhada Crédito: Reprodução/NSC Total

Um bebê de 1 ano e 6 meses fugiu de uma creche em reforma e caminhou sozinho na rua em direção ao trabalho da mãe, que fica ao lado, na manhã de sexta-feira (25), em Braço do Norte, em Santa Catarina.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver a criança atravessando a rua até a calçada ao som de carros em alta velocidade. O bebê tropeça, caí e, em seguida, retoma a caminhada.

➡️ SANTA CATARINA | Bebê de 1 ano e 6 meses sai sozinho de creche e anda até o trabalho da mãe



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Em nota, a Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Braço do Norte informou que solicitou a instauração de sindicância administrativa para apurar as circunstâncias do ocorrido, bem como verificar os procedimentos adotados pela creche, que está em reforma. Veja a nota na íntegra ao final da reportagem.

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias, esclarecer os fatos e identificar eventuais responsabilidades envolvendo a saída, sem acompanhamento da criança.

Naiara Vieira, mãe do bebê, disse à NSC TV que ficou "apavorada" e que "poderia ter acontecido uma tragédia".

O menino teria percorrido cerca de 50 metros sozinho até bater no vidro da porta do trabalho da mãe, quando a recepcionista o levou até Natália. Após o ocorrido, ela decidiu deixar o bebê em outra creche.

Veja a nota da Secretaria de Educação na íntegra:

A Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Braço do Norte, por meio da secretária Joana Silva Lessa, informa que está ciente do ocorrido envolvendo uma criança matriculada em uma unidade de Educação Infantil do município.

Diante dos fatos, foi solicitado a instauração de sindicância administrativa para apurar as circunstâncias do ocorrido, bem como verificar os procedimentos adotados pela unidade.

A Secretaria está adotando as providências cabíveis e informa que todas as medidas administrativas e legais pertinentes serão tomadas.

Por se tratar de um procedimento em andamento e envolver uma criança, a Secretaria reforça que preservará as informações de caráter pessoal e a identidade dos envolvidos.