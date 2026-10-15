VIOLÊNCIA

Bebê de 23 dias é morto com 15 facadas durante briga entre os pais, que são presos

Após o crime, vizinhos invadiram casa e retiraram e queimaram móveis

Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 12:52

Vizinhos invadiram casa e queimaram móveis Crédito: Reprodução/TV Sol

Um recém-nascido de 23 dias foi morto a facadas em uma residência em Patos, no Sertão da Paraíba, na manhã de quarta-feira (14). O pai e a mãe foram presos em flagrante e, segundo a Polícia Civil, deram versões conflitantes sobre o ocorrido, atribuindo um ao outro a responsabilidade pelo crime.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionadas pela Polícia Militar, encontraram o menino sobre uma cama, já sem sinais de vida. O médico que atendeu à ocorrência identificou perfurações principalmente no abdômen, além de ferimentos em outras partes do corpo.

Segundo o delegado Gilson Duarte, a perícia preliminar apontou pelo menos 15 golpes de faca. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC-PB), onde os exames deverão confirmar a quantidade de ferimentos.

Os pais, que não tiveram as identidades divulgadas, foram autuados por homicídio qualificado e omissão, conforme a Polícia Civil. A investigação segue para esclarecer a participação de cada um.

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Polícia confronta depoimentos com relatos de testemunhas

Duarte afirmou que os investigadores apuram se a mãe cometeu o crime sozinha ou se o pai também participou. Uma possível omissão dele na morte da criança é outra linha de investigação.

Ainda segundo Duarte, os dois estavam separados havia algum tempo, mas estiveram juntos na residência no dia do crime. Em depoimento, a mulher disse que havia ido a Patos para retirar móveis da casa.

Ao Notícia Paraíba, o delegado disse que uma discussão entre o casal teria acontecido antes da morte do bebê. A dinâmica da briga e demais detalhes ainda são investigados.

Vizinhos invadem casa e queimam pertences

Na madrugada desta quinta-feira (15), vizinhos arrombaram o imóvel e retiraram objetos, entre eles uma cama e um colchão, que foram queimados em uma área próxima.

A Polícia Militar informou que realizava rondas para evitar atos de vandalismo, mas a invasão aconteceu entre as passagens das viaturas. A Polícia Civil busca identificar os envolvidos, que poderão responder pelos danos causados.