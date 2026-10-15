Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bebê de 23 dias é morto com 15 facadas durante briga entre os pais, que são presos

Após o crime, vizinhos invadiram casa e retiraram e queimaram móveis

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 12:52

Vizinhos invadiram casa e queimaram móveis
Vizinhos invadiram casa e queimaram móveis Crédito: Reprodução/TV Sol

Um recém-nascido de 23 dias foi morto a facadas em uma residência em Patos, no Sertão da Paraíba, na manhã de quarta-feira (14). O pai e a mãe foram presos em flagrante e, segundo a Polícia Civil, deram versões conflitantes sobre o ocorrido, atribuindo um ao outro a responsabilidade pelo crime.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionadas pela Polícia Militar, encontraram o menino sobre uma cama, já sem sinais de vida. O médico que atendeu à ocorrência identificou perfurações principalmente no abdômen, além de ferimentos em outras partes do corpo.

Segundo o delegado Gilson Duarte, a perícia preliminar apontou pelo menos 15 golpes de faca. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC-PB), onde os exames deverão confirmar a quantidade de ferimentos.

Os pais, que não tiveram as identidades divulgadas, foram autuados por homicídio qualificado e omissão, conforme a Polícia Civil. A investigação segue para esclarecer a participação de cada um.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 52
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

Polícia confronta depoimentos com relatos de testemunhas

 Duarte afirmou que os investigadores apuram se a mãe cometeu o crime sozinha ou se o pai também participou. Uma possível omissão dele na morte da criança é outra linha de investigação. 

Ainda segundo Duarte, os dois estavam separados havia algum tempo, mas estiveram juntos na residência no dia do crime. Em depoimento, a mulher disse que havia ido a Patos para retirar móveis da casa.

Ao Notícia Paraíba, o delegado disse que uma discussão entre o casal teria acontecido antes da morte do bebê. A dinâmica da briga e demais detalhes ainda são investigados.

Vizinhos invadem casa e queimam pertences

Na madrugada desta quinta-feira (15), vizinhos arrombaram o imóvel e retiraram objetos, entre eles uma cama e um colchão, que foram queimados em uma área próxima.

A Polícia Militar informou que realizava rondas para evitar atos de vandalismo, mas a invasão aconteceu entre as passagens das viaturas. A Polícia Civil busca identificar os envolvidos, que poderão responder pelos danos causados.

De acordo com a corporação, a invasão não prejudicou a apuração da morte do bebê, pois a perícia na residência havia sido concluída na quarta-feira.

Mais recentes

Imagem - Casa da família Matsunaga é invadida em SP e três bandidos morrem em tiroteio

Casa da família Matsunaga é invadida em SP e três bandidos morrem em tiroteio
Imagem - Shopping é condenado a pagar R$ 31 mil a idoso que caiu em tampa no estacionamento

Shopping é condenado a pagar R$ 31 mil a idoso que caiu em tampa no estacionamento
Imagem - Criador de mulher de IA que motivou viagem de 2 mil km diz que queria vender produtos e agora relata medo

Criador de mulher de IA que motivou viagem de 2 mil km diz que queria vender produtos e agora relata medo