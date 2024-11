ACIDENTE

Bebê de 7 meses morre após colisão entre carro e ônibus no Ceará

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o carro teria saído de controle e colidido contra o ônibus, que estava estacionado na via

Um bebê de sete meses morreu após acidente de trânsito em Viçosa do Ceará, a 349,92 quilômetros (km) de Fortaleza. O carro onde estava a família da criança colidiu contra um ônibus estacionado na via, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Os ocupantes do veículo, incluindo o bebê, foram enviados a uma unidade de saúde, mas a criança não resistiu aos ferimentos. Conforme a SSPDS, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do acidente.