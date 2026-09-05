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Bebê de 7 meses morre após ser arremessado de caminhão

Veículo tombou na BR-369 e percorreu cerca de 80 metros antes de bater em um paredão de pedras; criança estava na cabine com os pais

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 15:06

Caminhão estava levando uma carga de arroz; pai, de 34 anos, estava dirigindo, e a mãe, de 20, era passageira. Na foto, equipe de limpeza, inicia trabalho de remoção da carga
Caminhão estava levando uma carga de arroz; pai, de 34 anos, estava dirigindo, e a mãe, de 20, era passageira. Na foto, equipe de limpeza, inicia trabalho de remoção da carga Crédito: Reprodução/RPC Londrina

Um bebê de sete meses morreu na manhã deste sábado (5) após ser ejetado de um caminhão que tombou na BR-369, em Ibiporã, no norte do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a criança estava na cabine do veículo com os pais no momento do acidente. As informações são do UOL e do g1.

O caminhão seguia de Ibiporã para Jataizinho quando tombou e se arrastou por cerca de 80 metros pelo asfalto, até bater em um paredão de pedras localizado às margens da rodovia. De acordo com a PRF, não houve envolvimento de outros veículos.

Bebê de 7 meses morre após ser arremessado de caminhão

Caminhão tombou na BR-369, em Ibiporã, no norte do Paraná, na manhã deste sábado (5) por Reprodução/RPC Londrina
Veículo percorreu cerca de 80 metros após tombar antes de bater em um paredão de pedras por Reprodução/RPC Londrina
Bebê de sete meses estava na cabine com os pais e foi lançado para fora do caminhão durante o acidente por Reprodução/RPC Londrina
Carga de arroz caiu do caminhão e, segundo a PRF, o corpo da criança foi encontrado cerca de duas horas depois por Reprodução/RPC Londrina
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Caminhão tombou na BR-369, em Ibiporã, no norte do Paraná, na manhã deste sábado (5) por Reprodução/RPC Londrina

A criança foi arremessada para fora do caminhão. O corpo foi localizado cerca de duas horas depois, sob uma carga de arroz que havia caído do veículo.

"A gente não consegue afirmar que [o bebê] estava no colo [da mãe], mas estava solto no veículo", disse Cibele Navarro, inspetora da PRF para a equipe da RPC Londrina.

A mãe do bebê ficou presa nas ferragens e levou aproximadamente uma hora para ser retirada. Ela tem 20 anos. Ela sofreu ferimentos nos braços e nas pernas e foi encaminhada a um hospital de Londrina. O pai, de 34 anos, recebeu atendimento médico após ficar em estado de choque.

O corpo do bebê foi encaminhado à Polícia Científica de Londrina. A PRF investiga as causas do acidente. Durante o atendimento e a limpeza da pista, o trânsito na BR-369 ficou parcialmente interditado.

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Acidente Prf Parana

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