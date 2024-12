ACIDENTE

Bebê de 8 meses morre após catamarã virar com rajada de vento em SC

Embarcação estava com 14 passageiros e um tripulante a bordo

Uma bebê de oito meses morreu após uma embarcação, de tipo catamarã, virar durante uma rajada de vento que atingiu a região de Praia do Capir, no município de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, no domingo, 15, informa o Corpo de Bombeiros do Estado.